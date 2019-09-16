У Михайличенка найгірший тренерський старт в історії «Динамо»



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Олексій Михайличенко І. Вербицький

Кияни втретє поспіль без перемог після зміни тренера

Напередодні київське «Динамо» програло на «Олімпійському» чернігівській «Десні» (1:2) в матчі 7-го туру чемпіонату України.

Відтак команда Олексія Михайличенка втретє поспіль не може перемогти після його призначення на тренерську посаду. Це найгірший тренерський старт в історії команди, інформує УФ.

Кілька разів з втрат очок починав працювати з «Динамо» Йожеф Сабо. 1992 року він почав з нічиєї проти «Чорноморця» (1:1). Потім 1994 року він розпочав з нічиєї проти «Кременя» (1:1). У сезоні-2007/08 Сабо знову очолив «Динамо», яке в першому за його керівнитцва матчі програло «Нафтовику-Укрнафті» (0:1).

Леонід Буряк у сезоні-2005/06 почав зі стартової нічиєї проти запорізького «Металурга».

Олег Лужний після заміни Валерія Газзаєва стартував з поразки від «Шахтаря» (0:2).