«Динамо» – «Шахтар»: команди визначилися з ігровою формою

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Уже за кілька годин відбудеться головний футбольний матч України

У суботу, 19 травня, поєдинком із донецьким «Шахтарем» для київського «Динамо» завершиться сезон-2017/18.

Всеукраїнське дербі відбудеться на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі Віталія Романова пролунає о 19:30, інформує офіційний сайт київського клубу.

«Динамівці» вирушать на стадіон зі своєї тренувальної бази у Конча-Заспі, де команда зібралася ще напередодні.

Вдень тренерський штаб «біло-синіх» проведе теоретичну установку на гру, після якої у програмі команди обід, відпочинок та виїзд на стадіон.

Тим часом, вранці у конференц-залі стадіону відбулася передматчева нарада з організаційних питань.

На нараді було затверджено, у формі яких кольорів зіграють обидві команди. «Динамівці» проведуть матч у формі синього кольору (голкіпер – у жовтому), а гості – у своїй основній смугастій помаранчево-чорній формі (воротар – у зеленому).

А вже у неділю на стадіоні «Динамо» розпочнеться завершальний етап підготовки до фіналу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.

У тих, хто ще не придбав квиток на матч, все ще залишається шанс дістати одну з останніх перепусток у касах стадіону або онлайн.