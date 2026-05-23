«Динамо» та «Спецпідрозділ Тимура» ГУР МО України зіграли благодійний матч

За участі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України відбувся видовищний матч з київським Динамо

У Києві відбувся унікальний матч, у якому на футбольному полі зійшлися гравці «Динамо» та воїни «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. Благодійна гра, організована за підтримки благодійного фонду «Вона захищає», завершилася з символічним рахунком 10:10.

Гра розгорнулася на полі легендарного столичного стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського,

Візаві для військових стали зірки національного масштабу, серед них – Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко, Денис Попов, Олександр Караваєв та Микола Шапаренко.

Їм протистояли легендарні воїни спецпідрозділу, чиї подвиги вже увійшли в історію цієї війни. Зокрема, білоруський доброволець Янкі, командир підрозділу «Стугна» Лінукс, комбат «Братства» Боргезе, а також представники РДК – ідеолог Кардинал та командир Денис White Rex.

Динаміка гри не поступалася офіційним матчам. Рахунок відкрили спецпризначенці. Ініціатива переходила від однієї команди до іншої, тримаючи трибуни в напрузі до останньої хвилини. Підтримати бійців прийшли побратими, друзі та родини.

Для більшості військових цей матч став можливістю повернутися до мирного життя, адже багато з них захоплювалися спортом до повномасштабного вторгнення.

Окрім психологічного розвантаження, учасники матчу наголосили на іншій важливій меті – популяризації здорового способу життя та спорту навіть під час війни.

Фінальний свисток зафіксував ничію – 10:10. Матч завершився щирими обіймами, рукостисканнями та спільним фото на згадку про гру, де перемогла єдність.

Нагадаємо, «Спецпідрозділ Тимура» ГУР МО України відомий виконанням надскладних операцій, зокрема звільненням острова Зміїний, поверненням контролю над «Вишками Бойка» та зухвалими рейдами в тил ворога.