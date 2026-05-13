Ярмоленко зворушливо подякував захисникам України

glavcom.ua
Артем Худолєєв
Андрій Ярмоленко під час підписання меморандуму про співпрацю між «Динамо» (Київ) і Третім армійським корпусом зворушливо подякував захисникам України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

«Згідно з цим меморандумом увесь наш клуб став амбасадором Третього армійського корпусу. Вдячні нашим воїнам за те, що можемо бути вдома з родинам та займатися улюбленою справою. Пишаємося людьми, які захищають нашу країну. «Динамо» й надалі підтримуватиме Сили оборони», – заявив Андрій Ярмоленко.

У межах співпраці «Динамо» і Третій армійський корпус реалізуватимуть проєкти з реабілітації військових, підтримки родин захисників і допомоги дітям, які постраждали внаслідок війни. Також сторони планують спільні соціальні та спортивні заходи, благодійні акції на підтримку Сил оборони України, медійні кампанії та виробництво спільної атрибутики.

Окремий напрям партнерства – залучення військових і ветеранів до футбольного життя клубу. Вони зможуть безоплатно відвідувати матчі «Динамо», відкриті тренування, екскурсії до клубного музею на стадіоні ім. Валерія Лобановського, а також зустрічатися з гравцями й тренерським штабом. Заплановані автограф-сесії, мотиваційні зустрічі та інші формати безпосередньої взаємодії команди із захисниками України.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
