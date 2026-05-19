Гравець «Динамо» відмовився від нового контракту і готовий перейти в «Шахтар» – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Олександр Караваєв грає за «Динамо» з липня 2019 року
фото: ФК Динамо
Донецький клуб має намір підписати 33-річного Олександра Караваєва

Захисник «Динамо» Олександр Караваєв відмовився продовжувати контракт із київським клубом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Динамо Київ Inside».

За інформацією джерела, у наступному сезоні гравець повернеться до «Шахтаря», де він розпочинав свою кар’єру. Відомо, що «гірники» пропонують йому контракт на два роки з кращими умовами ніж той мав у «Динамо».

Караваєв перебував у структурі «Шахтаря» з 2011 року, але в основній команді не закріпився. З липня 2019 року Олександр виступає за «Динамо». Цього сезону він провів 31 матч за киян, забив 4 голи і віддав 5 асистів. Чинний контракт Караваєва з «Динамо» діє до кінця сезону.

Раніше Караваєв також захищав кольори луганської «Зорі» та турецького «Фенербахче».

Нагадаємо, київське «Динамо» визначилося з головним тренером команди на наступний сезон – нинішній наставник Ігор Костюк залишиться на своїй посаді.

Повідомляється, що сторони планують продовжити співпрацю на два роки. З листопада до грудня минулого року Костюк виконував обов'язки головного тренера після звільнення Олександра Шовковського.

17 грудня 2025 року Костюка призначили повноцінним головним тренером. Між керівництвом «біло-синіх» та 50-річним фахівцем була укладена угода про те, що він залишиться на своїй посаді до завершення поточного сезону.

«Динамо» посідає четверте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги і продовжує боротьбу за Кубок України. У фіналі 20 травня кияни зіграють проти «Чернігова».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Олександр Караваєв

Чому Усик обрав суперником Верховена: пояснення команди українця
Україна виборола 17 медалей на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Гравець «Динамо» відмовився від нового контракту і готовий перейти в «Шахтар» – джерело
«Манчестер Сіті» вже досяг усної угоди з новим головним тренером – джерело
Ломаченко визначився із суперником у першому поєдинку після відновлення кар'єри
Дорощук дізнався суперників на стартовому для себе етапі Діамантової ліги
