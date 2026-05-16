«Динамо» з історичним голом Ярмоленка переграло «Полтаву» у Прем'єр-лізі

glavcom.ua
Андрій Ярмоленко в матчі з «Полтавою» забив свій 123-й гол в Чемпіонаті України
фото: ФК Динамо
Київське «Динамо» здобуло перемогу над «Полтавою» (2:0) в 29-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Вже на 2-й хвилині «Динамо» заробило пенальті. Голкіпер «Полтави» Мінчев зніс Лобка і арбітр без вагань вказав на 11-метрову позначку. Покарання холоднокровно виконав Андрій Ярмоленко, розвівши воротаря і м'яч по різним кутам.

Для Ярмоленка це був 123-й  його гол у Чемпіонаті України – за цим показником він зрівнявся з Сергієм Ребровим. Більше в цьому поєдинку Андрій не забивав, тож від повторення рекорду Максима Шацьких його відділяє один гол. До кінця чемпіонату у футболіста «Динамо» залишається один матч – проти «Кудрівки», що відбудеться у неділю, 24 травня.

В першому таймі Ярмоленко міг записати у свій актив і асист. Андрій підошвою віддав на Піхальонка, який пробивав у дальній кут з меж штрафного – Мінчев зробив видатний сейв.

Після перерви кияни особливо не напружувалися і відверто економили сили на фінал Кубка України. В середині тайму Назар Волошин, який замінив Ярмоленка, з-за меж штрафного подвоїв переваги «Динамо». Однак гол не зарахували через офсайд.

Лише у компенсований час кияни забили другий м’яч. Буяльський розрізав передачею захист «Полтави», Волошин у дотик зробив простріл і Герреро забив у порожні ворота.

У підсумку «Динамо» перемогло 2:0, набрало 54 очки і залишилось на 4-му місці. «Полтава», яка вже вилетіла з елітного дивізіону, зазнала 21-ї поразки в сезоні і справедливо перебуває на останній позиції в турнірній таблиці УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга. 29-й тур

«Полтава» – «Динамо» – 0:2

  •  Голи: Ярмоленко, 3 (пен), Герреро, 90+1

Нагадаємо, київське «Динамо» здобуло перемогу над «Колосом» із Ковалівки (2:1) в 28-му турі української Прем'єр-ліги.

Теги: ФК «Полтава» Андрій Ярмоленко ФК «Динамо» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

Ястремська вперше за 11 місяців вийшла до фіналу турнірів WTA
«Металіст 1925» не втримав перемогу з «Епіцентром» і продовжив неприємну серію в Прем'єр-лізі
«Динамо» з історичним голом Ярмоленка переграло «Полтаву» у Прем'єр-лізі
Ребров закрив коментарі в Instagram після внесення частини застави за Єрмака
Українець Чухаджян двічі побував у нокдауні і програв претендентський бій IBF
Легендарний Майк Тайсон зізнався в інтерв'ю, чи продовжує вживати наркотики

