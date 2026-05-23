Лапін програв нокаутом у розігріві перед боєм Усика
Вітчизняний боксер зазнав першої поразки в кар'єрі
Українець Даніель Лапін програв поєдинок французькому бійцю Бенжамену Мендесу Тані. Про це повідомляє «Главком».
Бій тривав лише чотири раунди. Саме на цьому відрізку Лапін двічі побував у нокдауні. Після третього падіння на канвас рефері зупинив поєдинок.
Український боксер зазнав першої поразки в професіоналах. Досі в його активі було 13 перемог. Тані відійшли титули WBA International Gold та WBC Greater Touran, які стояли на кону в звітному бою.
Поєдинок між Лапіним і Тані був складовою андеркарду головної події вечора. Близько опівночі в ринг вийдуть українець Олександр Усик і нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Бій відбудеться у єгипетській Гізі.
FIRST BACK FLIP CELLY AT THE PYRAMIDS 🤩
Benjamin Mendes Tani has defeated Daniel Lapin 😱
🎟️ Buy USYK vs RICO HERE -->https://t.co/FoiaUucafv#UsykRico | Live now on DAZN | @RingMagazine pic.twitter.com/gGJUmNTV8H
До слова, раніше IBF визначилася з долею пояса Усика. Якщо українець переможе Верховена, то збереже титул федерації. У разі поразки чемпіона пояс негайно стане вакантним.
Нагадаємо, олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав суперника на дебютний бій у змішаних єдиноборствах. Захід відбудеться 11 липня у столичному Палаці спорту. Суперником Беленюка стане Хаїм Гозалі.
Коментарі — 0