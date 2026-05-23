«Зоря» вирвала перемогу над «Карпатами» на фініші сезону Прем'єр-ліги

Антон Федорців

«Леви» зазнали домашньої поразки
фото: ФК «Карпати»
Підопічні Віктора Скрипника залишилися у верхній половині турнірної таблиці

Львівські «Карпати» вдома поступилися луганській «Зорі» (1:2) у 30-му турі вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Команди довго не запрягали та вже до середини першого тайму змарнували кілька нагод. Луганець Слесар не переграв Домчака з близької відстані. Натомість львів'янам Бабоглу та Мірошніченку забракло влучності.

«Карпати» повели в рахунку на 30-й хвилині. Гол став наслідком злегка хаотичної атаки «левів». Затяжне перебування господарів на чужій половині завершилося сольним номером Бруніньйо, який прийняв м'яч на груди в штрафному та наступним дотиком відправив у сітку.

У другій половині бразилець міг розвинути успіх «Карпат». Утім, із гострого кута хавбек «левів» не зміг переграти Сапутіна. Згодом «Зоря» покарала львів'ян за таке марнотратство.

Вирішальними стали фінальні 17 хвилин. Спершу Вантух після кутового прийняв м'яч перед штрафним, накрутив двох оборонців і по-більярдному ввігнав у кут. А на передостанній хвилині основного часу Яніч головою замкнув навіс Мічіна зі штрафного.

З перемогою в активі «Зоря» залишилася на восьмій сходинці в УПЛ. Команда Віктора Скрипника набрала 46 очок. «Карпати» посіли наступну сходинку. За нинішній сезон львів'яни набрали 41 пункт.

Standings provided by Sofascore

До слова, донецький «Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги. «Гірники» мінімально поступилися ковалівцям. Єдиний м'яч оформив нападник Тахірі.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

