Американка Расселл майже побила світовий рекорд на етапі Діамантової ліги в Сямені

Бігунці не вистачило двох сотих секундів до нової сторінки історії стометрівки з бар'єрами

Олімпійська чемпіонка, американка Масаї Расселл, сьогодні впритул наблизилася до світового рекорду в бігу на 100 метрів з бар'єрами. Про це повідомляє «Главком».

Фантастичний час Расселл

На другому етапі найпрестижнішої легкоатлетичної серії, Діамантової ліги, у китайському Сямені 25-річна спортсменка продемонструвала феноменальний час – 12,14 секунди, оновивши свій особистий рекорд та встановивши другий найкращий час в історії. Головна конкурентка американки, якою є чинна володарка світового рекорду у 12,12 секунди нігерійка Тобі Амусан, фінішувала другою, програвши Расселл 0,14 секунди.

Сумніви у своїй кар'єрі

Торік у травні Масаї вже заявляла про своє прагнення стати рекордсменкою потужним результатом у 12,17 секунди, ставши другою найшвидшою жінкою в історії цієї дисципліни. Проте розвинути успіх у 2025 році завадили ментальні труднощі: Расселл страждала від невпевненості, намагалася щось довести оточенню замість того, щоб зосередитися на власних силах. Вона також відчувала дивний страх зачепити та збити бар'єри під час бігу, через що вона втратила стабільність і фінішувала лише четвертою на Чемпіонаті світу, залишившись без медалі.

У новому сезоні 2026 року Масаї Расселл повністю подолала свої страхи та націлилася на довготривалу стабільність. Вона довела це ще тиждень тому на етапі в Шанхаї, де показала солідні 12,25 секунди, а вже в Сямені зняла з цього часу ще 11 сотих. «Я не знаю, коли саме впаде свій рекорд, але я стаю все ближчою і ближчою. Я благословенна, я в екстазі, і вся важка робота нарешті приносить плоди», – емоційно прокоментувала свій біг американка, пообіцявши й надалі демонструвати швидкі секунди та крок за кроком рухатися до історичного досягнення.

