Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Американка Расселл майже побила світовий рекорд на етапі Діамантової ліги в Сямені

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Американка Расселл майже побила світовий рекорд на етапі Діамантової ліги в Сямені
Американська бар'єристка є чинною олімпійською чемпіонкою та володаркою другого найкращого забігу в історії
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Бігунці не вистачило двох сотих секундів до нової сторінки історії стометрівки з бар'єрами

Олімпійська чемпіонка, американка Масаї Расселл, сьогодні впритул наблизилася до світового рекорду в бігу на 100 метрів з бар'єрами. Про це повідомляє «Главком».

Фантастичний час Расселл

На другому етапі найпрестижнішої легкоатлетичної серії, Діамантової ліги, у китайському Сямені 25-річна спортсменка продемонструвала феноменальний час – 12,14 секунди, оновивши свій особистий рекорд та встановивши другий найкращий час в історії. Головна конкурентка американки, якою є чинна володарка світового рекорду у 12,12 секунди нігерійка Тобі Амусан, фінішувала другою, програвши Расселл 0,14 секунди.

Сумніви у своїй кар'єрі 

Торік у травні Масаї вже заявляла про своє прагнення стати рекордсменкою потужним результатом у 12,17 секунди, ставши другою найшвидшою жінкою в історії цієї дисципліни. Проте розвинути успіх у 2025 році завадили ментальні труднощі: Расселл страждала від невпевненості, намагалася щось довести оточенню замість того, щоб зосередитися на власних силах. Вона також відчувала дивний страх зачепити та збити бар'єри під час бігу, через що вона втратила стабільність і фінішувала лише четвертою на Чемпіонаті світу, залишившись без медалі.

У новому сезоні 2026 року Масаї Расселл повністю подолала свої страхи та націлилася на довготривалу стабільність. Вона довела це ще тиждень тому на етапі в Шанхаї, де показала солідні 12,25 секунди, а вже в Сямені зняла з цього часу ще 11 сотих. «Я не знаю, коли саме впаде свій рекорд, але я стаю все ближчою і ближчою. Я благословенна, я в екстазі, і вся важка робота нарешті приносить плоди», – емоційно прокоментувала свій біг американка, пообіцявши й надалі демонструвати швидкі секунди та крок за кроком рухатися до історичного досягнення.

Нагадаємо, що Геращенко та Левченко здобули нагороди етапу Діамантової ліги

Теги: легка атлетика рекорд Діамантова ліга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Дорощук розпочинає літній сезон на етапі Діамантової ліги в Римі
Дорощук дізнався суперників на стартовому для себе етапі Діамантової ліги
19 травня, 12:47
Омелян Герасимчук не втомлюється оновлювати рекорди
Юний українець Герасимчук оновив світове досягнення в стрибках із жердиною
12 травня, 20:55
Лана Вєтрова з восьмирічним рекордсменом Богданом Малярським
Школяр із Вінниці встановив рекорд України, розповівши головні факти про «Євробачення» (фото)
11 травня, 11:45
Марта у двох сетах у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді перемогла росіянку Мірру Андрєєву – 6:3, 7:5
Костюк встановить особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги над прихильницею Путіна
2 травня, 20:56
Гаррі Кейн і компанія зберегли шанси на фінал
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
29 квiтня, 12:41
Рада Національного банку затвердила фінансову звітність 27 квітня 2026 року
НБУ встановив рекорд резервів і заробив для бюджету 146 млрд грн
27 квiтня, 15:45
Федеріко Дімарко встановив новий орієнтир для асистентів
Лідер «Інтера» відібрав рекорд чемпіонату Італії в ексхавбека «Металіста»
27 квiтня, 10:57
Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року
Вперше в історії марафон пробігли менш ніж за дві години
26 квiтня, 15:24
Михайло Кохан підходив до змагань у Кенії в статусі одного з фаворитів на перемогу
Кохан встановив найкращий результат сезону та здобув медаль на змаганнях у Кенії
25 квiтня, 17:46

Новини

Одна з європейських волейбольних збірних може пропустити Чемпіонат Європи: у чому причина
Одна з європейських волейбольних збірних може пропустити Чемпіонат Європи: у чому причина
«Динамо» та «Спецпідрозділ Тимура» ГУР МО України зіграли благодійний матч
«Динамо» та «Спецпідрозділ Тимура» ГУР МО України зіграли благодійний матч
Американка Расселл майже побила світовий рекорд на етапі Діамантової ліги в Сямені
Американка Расселл майже побила світовий рекорд на етапі Діамантової ліги в Сямені
«Зоря» вирвала перемогу над «Карпатами» на фініші сезону Прем'єр-ліги
«Зоря» вирвала перемогу над «Карпатами» на фініші сезону Прем'єр-ліги
Тенісисти у незвичний спосіб протестуватимуть проти низьких призових на Ролан Гарросі
Тенісисти у незвичний спосіб протестуватимуть проти низьких призових на Ролан Гарросі
Легендарний Джокович обрав своїм тренером друга по збірній
Легендарний Джокович обрав своїм тренером друга по збірній

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua