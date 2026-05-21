Головні тренери «Динамо» і «Чернігова» провели пресконференції після фіналу Кубка України

Ігор Костюк та Валерій Чорний розповіли не лише про фінальний поєдинок, а і дали декілька цікавих інсайдів

Наставники клубів-фіналістів Кубка України, Динамо та Чернігова, відповіли на питання журналістів під час післяматчевих пресконференцій. Про це повідомляє «Главком» безпосередньо з місця подій.

Що сказав Ігор Костюк?

Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк зазначив, що клуб активно працює в напрямку змін у складі, розглядаючи варіанти для позицій, які потребують посилення. Одним з актуальних питань стало те, чи буде продовжувати кар'єру легендарний Андрій Ярмоленко після результативного кінця сезону для себе. Тренер підкреслив, що його досвід справді є дуже корисним для молодих гравців як у роздягальні, так і на полі. Саме тому після завершення сезону з Ярмоленком будуть розмовляти щодо продовження кар'єри, враховуючи його самопочуття та плани.

Підсумовуючи сезон, Костюк зазначив, що прийняв команду, коли вона була на сьомому місці, і завершив чемпіонат на четвертому. Він вважає, що команда втратила бали там, де не повинна була, зокрема в іграх після паузи збірних. Проте головне завдання, перемогу в Кубку України, було виконане.

Найважливішою темою стала підготовка до єврокубків, а у випадку «Динамо» – Ліги Європи. Тренер зазначив, що 14 червня команда вирушає на збір до Австрії, і всі нюанси, включно з відпустками для гравців, були давно розплановані. Задля успішного виступу в другому за силою єврокубку у київського клубу є плани для підсилення складу, але називати конкретні імені Ігор Костюк відмовився, заявивши, що трансферний ринок вимагає тиші.

Якими були відповіді Валерія Чорного?

Тренер «Чернігова» Валерій Чорний на пресконференції висловив подяку вболівальникам, які приїхали підтримати команду, особливо з його рідного міста, зазначивши, що на «Арені Львів» за Чернігів вболівали, можливо, більше, ніж за київське «Динамо». Окрему подяку він висловив Андрію Ярмоленку, з яким вони давно знайомі та мали одного тренера. Легендарний футболіст висловив захоплення тим, як далеко маленький клуб зміг вийти, а наставник чернігівців побажав Ярмоленку продовжувати грати, доки він зможе і захоче.

Відповідаючи на питання щодо голкіпера Татаренка, Чорний зазначив, що вся Україна побачила його якість, і він входить до топ-3 воротарів чемпіонату. Він підтвердив, що пропозиції надходять, і вони досить цікаві, але після цієї гри вони чекають пропозицій від київського клубу.

Найважливішою темою стало відсторонення тренера, через яке він не міг перебувати разом з командою, спостерігаючи за матчем з трибун. Він наголосив, що клуб подавав апеляцію до Швейцарського суду, намагаючись добитися справедливості. Він свідомо пішов на те, щоб бути присутнім на лаві запасних, розуміючи, що покарання для клубу не буде, а покарання для себе він був готовий взяти. Однак перед матчем йому заборонили знаходитись у технічній зоні, і він пішов на трибуни, щоб гра продовжилася і не було конфліктної ситуації.

