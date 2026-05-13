«Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» у Прем'єр-лізі

Київське «Динамо» здобуло перемогу над «Колосом» із Ковалівки (2:1) в 28-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Ігоря Костюка взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Тим не менше, гол столичного гранда вийшов трохи несподіваним. Михавко пробив головою після кутового в руки голкіперу, та Пахолюк випустив м'яч за лінію.

Геть кепські справи «хліборобів» стали ще до кінця першої чверті ігрового часу. Бурда збив Буяльського в штрафному майданчику – пенальті. До позначки підійшов Ярмоленко та впевнено оформив 122-й гол у Прем'єр-лізі. До абсолютного рекорду йому залишилося всього три м'ячі.

Новий спалах активності припав на кінцівку першого тайму. Киянин Герреро з відскоку пробив поруч зі стійкою. А ковалівець Цуріков перед перервою не переграв Нещерета після передачі Гагнідзе.

«Колос» додав в активності з початком другої половини. Розмочили рахунок «хлібороби» на 58-й хвилині. Це самотній у центрі штрафного Салабай замкнув простріл Демченка.

Після цього епізоду вболівальники «Динамо» пережили кілька тривожних хвилин. На позитивних емоціях команда Руслана Костишина провела низку небезпечних атак. Кіпер «біло-синіх» впорався з пострілами Гагнідзе та Понєдєльніка з перспективних позицій, а Демченко головою не влучив у рамку воріт.

Та згодом столичний гранд уміло «засушив» гру. Матч розбився на мікроепізоди, а сяка-така небезпека виникала хіба що під час стандартів. Зрештою, Динамо втримало переможний рахунок і закріпилося на четвертій сходинці в турнірній таблиці УПЛ (51 очко). Тим часом Колос залишився сьомим (46 пунктів).

Standings provided by Sofascore

