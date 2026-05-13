Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» у Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» у Прем'єр-лізі
Андрій Ярмоленко мчить до рекорду УПЛ
фото: ФК «Динамо»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ветеран ще на крок наблизився до рекорду змагань

Київське «Динамо» здобуло перемогу над «Колосом» із Ковалівки (2:1) в 28-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Ігоря Костюка взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Тим не менше, гол столичного гранда вийшов трохи несподіваним. Михавко пробив головою після кутового в руки голкіперу, та Пахолюк випустив м'яч за лінію.

Геть кепські справи «хліборобів» стали ще до кінця першої чверті ігрового часу. Бурда збив Буяльського в штрафному майданчику – пенальті. До позначки підійшов Ярмоленко та впевнено оформив 122-й гол у Прем'єр-лізі. До абсолютного рекорду йому залишилося всього три м'ячі.

Новий спалах активності припав на кінцівку першого тайму. Киянин Герреро з відскоку пробив поруч зі стійкою. А ковалівець Цуріков перед перервою не переграв Нещерета після передачі Гагнідзе.

«Колос» додав в активності з початком другої половини. Розмочили рахунок «хлібороби» на 58-й хвилині. Це самотній у центрі штрафного Салабай замкнув простріл Демченка.

Після цього епізоду вболівальники «Динамо» пережили кілька тривожних хвилин. На позитивних емоціях команда Руслана Костишина провела низку небезпечних атак. Кіпер «біло-синіх» впорався з пострілами Гагнідзе та Понєдєльніка з перспективних позицій, а Демченко головою не влучив у рамку воріт.

Та згодом столичний гранд уміло «засушив» гру. Матч розбився на мікроепізоди, а сяка-така небезпека виникала хіба що під час стандартів. Зрештою, Динамо втримало переможний рахунок і закріпилося на четвертій сходинці в турнірній таблиці УПЛ (51 очко). Тим часом Колос залишився сьомим (46 пунктів).

Standings provided by Sofascore

До слова, кам'янець-подільський «Епіцентр» оформив шалену перемогу над «Поліссям» із Житомира в Прем'єр-лізі. Подоляни розгубили перевагу на два м'ячі, але таки створили сенсацію. Переможний м'яч оформив вінгер Сіфуентес.

Нагадаємо, луганська «Зоря» відправила віцечемпіона України в Першу лігу. «Олександрія» зазнала фатальної поразки на власному полі. Головні події у протистоянні відбулися після перерви.

Теги: Андрій Ярмоленко ФК «Динамо» ФК «Колос» (Ковалівка) УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гірники» здобули перемогу з великим рахунком
«Шахтар» розгромив «Полтаву» та завоював титул Прем'єр-ліги
10 травня, 17:29
Підопічні Арди Турана святкуватимуть цілий вечір
Футболісти «Шахтаря» облили Турана ігристим посеред пресконференції
10 травня, 19:54
«Гірники» завоювали титул УПЛ
«Шахтар» гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів
10 травня, 21:30
Арда Туран завоював чемпіонський титул
Достроковий чемпіон і міцний середняк розділили призи туру Прем'єр-ліги
11 травня, 12:30
Олександра Паскаль приєдналася до свята «гірників»
Незламна юна гімнастка Паскаль відсвяткувала чемпіонство з «Шахтарем»
11 травня, 13:38
Від срібних нагород до вильоту минув лише рік
«Зоря» відправила віцечемпіона України в Першу лігу
Вчора, 14:57
Команди оформили п'ять голів на двох за тайм
«Епіцентр» оформив шалену перемогу над «Поліссям» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:35
Прорив криворіжців господарі не зупинили
«Кривбас» упевнено переграв «Верес» у чемпіонаті України
Вчора, 19:56
Суперники багато боролися і чимало забили
«Металіст 1925» розписав результативну нічию з «Карпатами» в Прем'єр-лізі
Вчора, 20:08

Новини

Тенісна легенда вперше за п'ять років візьме участь в «Ролан Гарросі»
Тенісна легенда вперше за п'ять років візьме участь в «Ролан Гарросі»
Прем'єр-ліга вимушено перенесла один із матчів туру
Прем'єр-ліга вимушено перенесла один із матчів туру
ЛНЗ із перемогою над «Полтавою» повернувся на друге місце в Прем'єр-лізі
ЛНЗ із перемогою над «Полтавою» повернувся на друге місце в Прем'єр-лізі
«Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» у Прем'єр-лізі
«Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» у Прем'єр-лізі
Довбик повернувся до тренувань з «Ромою»
Довбик повернувся до тренувань з «Ромою»
ФІФА може відмовитися від традиційного виходу гравців на поле на Чемпіонаті світу
ФІФА може відмовитися від традиційного виходу гравців на поле на Чемпіонаті світу

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua