Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася склад на світову першість

Україна вшосте буде представлена на Чемпіонаті світу
фото: Федерація баскетболу України
Віталій Черній обрав чотирьох виконавиць для надважливого турніру сезону

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 отримала склад на Чемпіонат світу 2026, який пройде у польській Варшаві з 1 по 7 червня. Про це повідомляє «Главком».

Хто потрапив до заявки?

На світову першість у сусідній Польщі новий тренер національної команди, Володимир Журжій, обрав уже доволі звичний варіант з двома центровими (Міріам Уро-Ніле та Катериною Коваль), однією номінальною розігрувальницею (Анжелікою Ляшко) та однією форвардинею (Кристиною Філевич). 

Якщо казати про зіграність цього складу, то минулого року під час етапів Жіночої світової серії у Відні та Уланбаторі колишній очільник команди Юрій Процюк використовував поєднання Міріам Уро-Ніле, Катерини Коваль та Анжеліки Ляшко. Воно працювало досить успішно, адже на тих етапах команда вийшла до півфіналу, а в столиці Монголії здобула бронзову медаль. 

До того ж, для всіх баскетболісток, окрім Катерини Коваль, цей турнір буде не першим на рівні Чемпіонаті світу. На минулій першості грали Анжеліка Ляшко та Міріам Уро-Ніле, але той виступ не вийшов для України вдалим через останнє місце у групі. Натомість Кристина Філевич востаннє грала на Чемпіонаті світу в 2019 році, а також була частиною команди у 2017 році, коли українки стали бронзовими призерками. 

Проте і для Катерини Коваль баскетбол 3х3 не є чимось новим. Головна надія українського жіночого баскетболу своїм першим великим виступом завдячує грі на світовій першості серед гравчинь до 18 років у Дебрецені. В Угорщині 195-сантиметрова центрова стала третьою найкращою скореркою турніру, маючи у своєму активі 46 очок у п'яти матчах. 

Розклад матчів збірної України на турнірі

Українська команда виступатиме у групі D, де зіграє проти збірних Франції, Канади, Японії та Литви. Наша команда розпочне свій виступ на турнірі 2 червня.

Зокрема, 2 червня о 15:20 Україна зіграє з Канадою, яка є однією з лідерок світового баскетболу 3х3 з Катрін Плуф та Пейдж Крозон у складі. О 17:40 наші гравчині проведуть ще один матч проти команди Японії. За два дні, 4 червня, Україна о 13:30 зіграє з одними з фавориток, командою Франції, яка ще свій склад не назвала. Завершить виступи на груповому етапі Україна поєдинком проти Литви о 15:20, з якою матчі завжди є непростими. 

До наступного етапу вийдуть три найкращі команди: переможці групи одразу зіграють в 1/4 фіналу, натомість друге і третє місце гратимуть додатковий матч за вихід до вісімки найкращих. 

