Одна з європейських волейбольних збірних може пропустити Чемпіонат Європи: у чому причина

Ілля Мандебура
Румуни незадоволені однією з важливих умов виступу за національну збірну
Румуни поставили під сумнів свій виступ на домашній першості у Клуж-Напоці

Чоловіча збірна Румунії з волейболу опинилася в епіцентрі гучного скандалу, який ставить під загрозу не лише її виступ у Золотій Євролізі, а й участь у домашньому Чемпіонаті Європи, який восени цього року прийматиме Клуж-Напока спільно з ще шістьма містами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.ro. 

Подробиці конфлікту

Гравці національної команди оголосили бойкот та проводять тренування у таборі в Міовені на мінімальних обертах через серйозний конфлікт із Федерацією волейболу Румунії щодо умов медичного страхування. Волейболісти вимагають від федерації повноцінних фінансових та юридичних гарантій. Вони наполягають, щоб страхування покривало не лише період перебування у розташуванні збірної, а й захищало їхні інтереси після повернення до своїх клубів, якщо через отриману в збірній травму вони втратять можливість повноцінно грати.

Підґрунтя конфлікту 

Приводом для демаршу стали реальні прецеденти з лідерами команди в минулому. До прикладу, Кодрін Мокану у 2022 році зазнав важкої травми ахіллового сухожилля, виступаючи за збірну. Також Резван Базилюк у 2025 році серйозно травмував плече під час інциденту на зборах національної команди.

В обох випадках румунська федерація оплатила лікування та запевнила, що контракти гравців із клубами не постраждають. Проте на практиці і Мокану, і Базилюк зіткнулися з тим, що клуби радикально урізали їм зарплати на період реабілітації. Спортсмени, чиї інтереси зараз захищає відомий адвокат Сабін Гердан, більше не вірять усним обіцянкам.

Що пропонує федерація?

Під тиском підопічних Серджіу Станку президент Адін Кожокару представив нову страхову пропозицію, назвавши її найдорожчим пакетом, який покриває всі вимоги, зокрема втрату працездатності після травми на термін від 30 до 60 днів. Федерація виклала на стіл переговорів поліси, де вартість премії на одного застрахованого становить 1020 леїв. Загальна сума покриття за цим пакетом сягає 122 500 леїв на гравця без урахування щоденних компенсацій.

Попри оприлюднені цифри, гравці вважають ці ліміти недостатніми для компенсації потенційних втрат за професійними клубними контрактами і продовжують свій протест. Ситуація виглядає критичною, адже часу на пошук компромісу майже не залишилося: свій перший офіційний матч у рамках Євроліги проти збірної Латвії румуни мають зіграти вже за 13 днів, 5 червня.

Нагадаємо, що два роки тому лідери збірної України з волейболу відмовилися грати за команду

