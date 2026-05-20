Ярмоленко: Такий клуб, як «Динамо», не може завершити сезон без трофеїв

Ярмоленко: Гратимемо так, щоб забрати Кубок до Києва

Півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко поспілкувався з журналістами перед фіналом Кубку України проти «Чернігова». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Про мандраж перед фінал

«Так, він відчувається перед кожною грою. Вважаю, що це природно. Розумієш, що ти несеш відповідальність за гру та результат перед командою, головним тренером, родиною, вболівальниками. Мандраж - це нормально. Найважливіше, щоб він під час гри зникав», – заявив Ярмоленко.

Настрій в роздягальні «Динамо» перед фіналом

«Максимально серйозний. Ми розуміємо, що такий клуб, як «Динамо», не може завершити сезон без трофеїв. Нам потрібна перемога в Кубку», – зазначив Ярмоленко.

Про гру проти клубу з малої батьківщини

«Насправді я досить сентиментальний. Слідкував за шляхом «Чернігова» в Кубку України, вболівав за них. У родині також часто жартували про цей фінал.

Хай там як, перемога в Кубку – це головна мотивація. Крім цього, в нашому складі багато молодих гравців, для яких цей фінал буде дебютним. Завтра ми повинні довести, що більше заслуговуємо на перемогу.

Розуміємо, наскільки важливий цей матч для нашого клубу. Готуємося з максимальною відповідальністю. Гратимемо так, щоб забрати Кубок до Києва», – заявив Ярмоленко.

Фінал Кубка України пройде 20 травня 2026 року у Львові на стадіоні «Арена Львів». Поєдинок розпочнеться о 18:00.

Нагадаємо, «Динамо» у півфіналі переграло «Буковину» з Чернівців і стало першим фіналістом Кубка України. Дубль в складі «біло-синіх» оформив форвард Пономаренко.

Ще один гол до свого активу записав вінгер Волошин.

В іншому поєдинку 1/2 фіналу «Чернігів» здобув несподівану перемогу над харківським «Металістом 1925».

На перебіг подій у другому півфіналі вплинув епізод у дебюті. Хавбек «жовто-чорних» Шушко вкрай грубо зіграв на чужій половині та отримав пряму червону картку. А першоліговий колектив на весь матч залишився вдесятьох.

«Металіст 1925» не реалізував кілька моментів – справа перейшла до післяматчевої серії пенальті.

Відкрив рахунок Калюжний пострілом по центру воріт. А от оборонець «жовто-чорних» Шаповал розвів м'яч і кіпера харків'ян по різних кутах. Майстерно переграв голкіпер «Чернігова» й Антюх. Упевнено реалізував одинадцятиметровий і хавбек колективу Першої ліги Шалфєєв. Упоралися з відповідальністю і наступні пенальтисти – Баптістелла та Тепляков.

Першим схибив хавбек «Металіста 1925» Аревало, поціливши в стійку. Та приклад із нього взяв і півзахисник гостей Порохня – вище воріт. Далі команди реалізували по два удари, а от постріл Мба парирував Татаренко. Натомість центрбек «Чернігова» Зенченко переграв Варакуту та вивів колектив у перший в історії фінал.