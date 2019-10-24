Ліга Європи. «Олександрія» вистояла у Франції (відео)



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Володимир шаран і його команда не програли вдруге поспіль UA-Футбол

Команда Володимира Шарана набрала друге очко

Бронзові призери чемпіонату України «Олександрія» вперше в своїй історії не програли на виїзді у матчі групового турніру Ліги Європи. У Франції підопічні Володимира Шарана встояла у поєдинку з «Сент-Етьєнном». Причому обидва голи в матчі забив один гравець – бразильський лівий оборонець господарів Сілва Ґабріель.

«Сент-Етьєнн» (Франція) – «Олександрія» (Україна) – 1:1

Голи: 1:0 – Сілва Ґабріель (8). 1:1 – Сілва Ґабріель (14, автогол)

«Сент-Етьєнн»: Руфф’є (к) – Дебюши, Саліба, Колодзейчак, Сілва Ґабріель – Зайду Юссуф, М’Віла, Агулу (Будебуз, 46) – Нордін (Шарль Абі, 63), Роберт Беріч (Буанґа, 74), Амума. Тренер – Клод Пюель

«Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Гречишкін, Банада - Валерій Лучкевич (Шастал, 80), Кирило Ковалець (Олексій Довгий, 83), Максим Третяков – Сітало. Тренер – Володимир Шаран

Судді: Еспен Ескас – Йон-Міхаель Кнутсен, Йостейн Иттерланд (усі – Норвегія)

Попередження: Сілва Ґабріель (49) – Деенис Мірошниченко (40), Шастал (90+3)

24 жовтня. Сент-Етьєнн. Стадіон «Жоффруа Ґішар»

На восьмій хвилині Ґабріель вразив ворота суперників і вивів «Сент-Етьєнн» уперед.

А через шість хвилин бразильський бек після передачі Максима Третякова зрізав м’яч у власні ворота.

Після трьох турів лідирує у групі І німецький «Вольфсбурґ», який у паралельному матчі зіграв внічию 2:2 з бельгійським «Ґентом». У «вовків» п'ять очок. Стільки ж мають бельгійці, які врятувалися завдяки дублеві Романа Яремчука. «Сент-Етьєнн» і «Олександрія» мають по два пункти.