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    Ліга Європи. «Олександрія» вистояла у Франції (відео)

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    Володимир шаран і його команда не програли вдруге поспіль - Ліга Європи. «Олександрія» вистояла у Франції (відео)
    Володимир шаран і його команда не програли вдруге поспіль
    UA-Футбол

    Команда Володимира Шарана набрала друге очко

    Бронзові призери чемпіонату України «Олександрія» вперше в своїй історії не програли на виїзді у матчі групового турніру Ліги Європи. У Франції підопічні Володимира Шарана встояла у поєдинку з «Сент-Етьєнном». Причому обидва голи в матчі забив один гравець – бразильський лівий оборонець господарів Сілва Ґабріель.

    «Сент-Етьєнн» (Франція) – «Олександрія» (Україна) – 1:1

    Голи: 1:0 – Сілва Ґабріель (8). 1:1 – Сілва Ґабріель (14, автогол)

    «Сент-Етьєнн»: Руфф’є (к) – Дебюши, Саліба, Колодзейчак, Сілва Ґабріель – Зайду Юссуф, М’Віла, Агулу (Будебуз, 46) – Нордін (Шарль Абі, 63), Роберт Беріч (Буанґа, 74), Амума. Тренер – Клод Пюель

    «Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Бухал, Денис Мірошниченко – Гречишкін, Банада - Валерій Лучкевич (Шастал, 80), Кирило Ковалець (Олексій Довгий, 83), Максим Третяков – Сітало. Тренер – Володимир Шаран

    Судді: Еспен Ескас – Йон-Міхаель Кнутсен, Йостейн Иттерланд (усі – Норвегія)

    Попередження: Сілва Ґабріель (49) – Деенис Мірошниченко (40), Шастал (90+3)

    24 жовтня. Сент-Етьєнн. Стадіон «Жоффруа Ґішар»

    На восьмій хвилині Ґабріель вразив ворота суперників і вивів «Сент-Етьєнн» уперед.

    А через шість хвилин бразильський бек після передачі Максима Третякова зрізав м’яч у власні ворота.

    Після трьох турів лідирує у групі І німецький «Вольфсбурґ», який у паралельному матчі зіграв внічию 2:2 з бельгійським «Ґентом». У «вовків» п'ять очок. Стільки ж мають бельгійці, які врятувалися завдяки дублеві Романа Яремчука. «Сент-Етьєнн» і «Олександрія» мають по два пункти.

     Читайте також: Українець Яремчук забив ефектний гол у Ліги Європи (відео)
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Олександрія Володимир Шаран Валерій Лучкевич Юрій Паньків Павло Пашаєв Євген Банада Кирило Ковалець Олексій Довгий Дмитро Гречишкін Артем Сітало Денис Мірошниченко Максим Третяков Каспарс Дубра Дмитро Шастал Гліб Бухал ФК «Сент-Етьєнн» Клод Пюель Сілва Ґабріель Тімоті Колодзейчак Зайду Юссуф Ріяд Будебуз Ромейн Амума Шарль Абі Матьє Дебюши Вільям Саліба Стефан Руфф'є
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