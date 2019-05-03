Дива лінгвістики: Мораєш чистою українською подякував Павелку, Шевченку і фанатам за підтримку



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Жуніор Мораєш втішений, що продовжить виступи за збірну України Instagram Жуніора Мораєша

У житті Мораєш, котрий живе в Україні з перервами близько дев'яти років, з труднощами зв'язує кілька слів російською

Бразильсько-український нападник Жуніор Мораєш так втішився вердиктом Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА, який визнав легітимним надання йому українського громадянства, що на радощах почав писати чистою солов'їною мовою. І то не з допомогою Google-перекладача, а грамотно, з усіма розділовими знаками.

«Дорогі друзі! Сьогодні УЄФА відхилила протести федерацій Португалії і Люксембургу у, так званій, «справі Мораєша». І я дуже радий отримати цю приємну звістку. Це був дуже складний період для всіх нас: для України, президента ФФУ, команди, головного тренера і наших фанатів. І, звичайно, для мене. Але тепер, коли все закінчилося, я хочу подякувати Вам за підтримку. І дякую за Вашу віру! Зокрема, я хотів би висловити вдячність Федерації футболу України і її головному тренеру Андрію Шевченку, які максимально підтримували мене у цей важкий період кар’єри. Я віддам себе усього заради національної збірної України! Слава Україні! Героям Слава!» - скопіював футболіст текст у свій Instagram.

Зауважимо, що у житті Мораєш, котрий живе в Україні з перервами близько дев'яти років, з труднощами зв'язує кілька слів російською.

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