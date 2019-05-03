  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дива лінгвістики: Мораєш чистою українською подякував Павелку, Шевченку і фанатам за підтримку

    • Розсилка
    Жуніор Мораєш втішений, що продовжить виступи за збірну України - Дива лінгвістики: Мораєш чистою українською подякував Павелку, Шевченку і фанатам за підтримку
    Жуніор Мораєш втішений, що продовжить виступи за збірну України
    Instagram Жуніора Мораєша

    У житті Мораєш, котрий живе в Україні з перервами близько дев'яти років, з труднощами зв'язує кілька слів російською

    Бразильсько-український нападник Жуніор Мораєш так втішився вердиктом Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА, який визнав легітимним надання йому українського громадянства, що на радощах почав писати чистою солов'їною мовою. І то не з допомогою Google-перекладача, а грамотно, з усіма розділовими знаками.

    Читайте також

    «Дорогі друзі! Сьогодні УЄФА відхилила протести федерацій Португалії і Люксембургу у, так званій, «справі Мораєша». І я дуже радий отримати цю приємну звістку. Це був дуже складний період для всіх нас: для України, президента ФФУ, команди, головного тренера і наших фанатів. І, звичайно, для мене. Але тепер, коли все закінчилося, я хочу подякувати Вам за підтримку. І дякую за Вашу віру! Зокрема, я хотів би висловити вдячність Федерації футболу України і її головному тренеру Андрію Шевченку, які максимально підтримували мене у цей важкий період кар’єри. Я віддам себе усього заради національної збірної України! Слава Україні! Героям Слава!» - скопіював футболіст текст у свій Instagram.

    Зауважимо, що у житті Мораєш, котрий живе в Україні з перервами близько дев'яти років, з труднощами зв'язує кілька слів російською.

     Читайте також: Люксембург подаватиме апеляцію в УЄФА у справі Мораєса
    Читайте також
    УЄФА ФФУ ФК «Шахтар» Жуніор Мораєш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ