Російський ексфутболіст назвав афроамериканців «головними расистами світу»

Попов: У Росії немає жодного расизму

Колишній захисник російського футбольного клубу «Рубін» Олексій Попов прокоментував расистський скандал у матчі ЦСКА та «Краснодара» у півфіналі Кубка РФ. Про це інформує «Главком».

Після гри півзахисник «Краснодара» Едуард Сперцян заявив, що фанати ЦСКА ображали Джона Кордобу, вигукуючи расистські гасла.

«Все пов'язане з поведінкою Кордоби. Усі зациклилися на цьому расизмі. У Росії немає жодного расизму! Якби у нас був расизм, усі афроамериканці були б рабами та підмітали вулиці. Вони у нашій країні досягають великих успіхів, ніхто їх не ображає. Вони спокійно ходять вулицями, як і люди інших рас. Не розумію, навіщо нагнітати.

Головні расисти в цій ситуації в усьому світі самі афроамериканці. Вони найбільше скаржаться, що їх ображають. А самі всіх посилають кудись подалі. Це нормально? Значить, стосовно білих це теж расизм. Якщо темношкірий назвав когось «білою скотиною», то ми чомусь ні на кого не скаржимося. Це відбувається лише з боку афроамериканців», – сказав Попов.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.