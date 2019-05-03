Павелко: УЄФА підтвердив правомірність виступів Мораєша за збірну України



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Жуніор Мораєш

«Це перемога Мораєша і всього українського футболу!», - написав Павелко

Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораєша за збірну України у відбіркових матчах чемпіонату Європи 2020 року з Португалією і Люксембургом. Про це повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко в Facebook.

Раніше дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій завів справу стосовно збірної України. Протест щодо участі Мораєша в матчах відбору Євро-2020 подали футбольні федерації Португалії і Люксембургу. Вони наполягали на тому, що 31-річний нападник не мав права виступати за збірну України, так як не прожив на території України п'ять років поспіль.

«Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораєша за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом! Це перемога Мораєша і всього українського футболу! Ми завжди будемо до останнього захищати національну збірну і її гравців - справжніх патріотів України, і в УЄФА, і в ФІФА», - написав Павелко.