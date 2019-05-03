Люксембург подаватиме апеляцію в УЄФА у справі Мораєса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жуніор Мораєс зіграв у складі збірної України проти Люксембургу в кваліфікації чемпіонату Європи (2:1) Тageblatt

Футбольна федерація Люксембургу не погоджується з вердиктом Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА

Федерація футболу Люксембургу подаватиме апеляцію на вердикт Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА, який визнав легітимним надання українського громадянства та права виступів національну збірну бразильському форварду «Шахтаря» Жуніору Мораєсу.

Це підтвердив президент федерації Пол Філіпп.

«Шанси на те, що вердикт УЄФА буде переглянуто, дуже малі, та ми все одно будемо апелювати», - передає слова Філіппа Тageblatt.

Люксембурзька сторона має п’ять днів на аргументацію протесту та ще три дні для безпосередньо його подачі.

Нагадаємо, федерації футболу Португалії та Люксембургу наполягали на неправомірності надання Мораєсу українського громадянства через те, що той не проживав безперервно п’ять років у межах кордонів України.