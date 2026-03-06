Колишній півзахисник збірної Англії працевлаштувався в Бразилії

Ексзірка англійського «Манчестер Юнайтед» продовжить кар'єру за океаном

Атакувальний хавбек Джессі Лінгард приєднався до бразильського «Корінтіанса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Англієць залишив підпис під угодою до кінця 2026 року. «Мушкетери» матимуть опцію продовження співпраці ще на сезон. Лінгард склав компанію іншому колишньому виконавцю МЮ – нападнику Мемфісу Депаю.

Новачок дістався «Корінтіансу» безкоштовно. 33-річний півзахисник був вільним агентом із 1 січня. Торік він захищав кольори корейського «Сеула» – 41 поєдинок у всіх турнірах (13 голів і сім асистів).

Чим відомий Джессі Лінгард

Уродженець Воррінгтона, містечка на півшляху з Ліверпуля до Манчестера. До академії «Юнайтед» потрапив у 7 років.

Вважався одним із найбільших талантів Англії 1992 року народження. На дорослому рівні дебютував у складі «Лестера» в Чемпіоншипі сезону 2012/13. За першу команду МЮ вперше зіграв у кампанії 2014/15, а в наступній вже став основним.

Найкращі роки на «Олд Траффорд» провів під керівництвом Луї ван Гала, Жозе Моурінью і Уле Гуннара Сульшера. Згодом випав із основної обойми та перезапустив кар'єру в лондонському «Вест Гемі» на правах оренди.

Знову закріпитися в «Манчестер Юнайтед» не зумів, тож перебрався до «Ноттінгема». Пізніше опинився в Республіці Корея, де відіграв два сезони. У складі збірної Англії провів 32 поєдинки (два м'ячі).

«Корінтіанс» у сезоні-2026

Команда із Сан-Паулу розпочала змагальний рік із чемпіонату штату Пауліста. Під керівництвом Дорівала Жуніора «мушкетери» дійшли до півфіналу, де поступилися скромному «Новорізонтіно» (0:1).

У бразильській же Серії A «Корінтіанс» розпочав із двох перемог і нічиєї у чотирьох турах. Команда Дорівала переграла «Ред Булл Брагантіно» (2:0) та «Атлетіко Паранаенсе» (1:0). У квітні команда розпочне виступи на груповому етапі Кубка Лібертадорес.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.