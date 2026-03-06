Головна Спорт Новини
«Арсенал» готовий продати п'ятьох футболістів у міжсезоння – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Арсенал» готовий продати п'ятьох футболістів у міжсезоння – ЗМІ
Мартін Едегор може покинути «Емірейтс»
фото: Reuters

Лідер англійської Прем'єр-ліги буде змушений виставити гравців на трансфер

Лондонський «Арсенал» піде на перебудову складу влітку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

На столичний гранд тисне фінансовий fair-play. У прийдешнє трансферне вікно «канонірам» доведеться продати щонайменше одного виконавця основного складу чи найближчого резерву. Під ризиком – капітан Мартін Едегор.

Можливо, «Арсенал» вимушений буде попрощатися з вундеркіндами Ітаном Нванері та Майлзом Льюїсом-Скеллі. Також у нових клубах можуть опинитися оборонець Бен Вайт і крайній нападник Габріел Мартінеллі. З квінтету виконавців лише Нванері не входить до основної обойми лондонців і поїхав до французького «Марселя» на правах оренди в січні.

За вісім турів до кінця сезону «Арсенал» іде першим у турнірній таблиці Прем'єр-ліги (67 очок). «Манчестер Сіті» набрав на сім пунктів менше, але й має матч у запасі. Окрім того, «каноніри» продовжують боротьбу за Кубок ліги, Кубок Англії та трофей Ліги чемпіонів.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

