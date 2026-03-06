Гемілтон завів нових улюбленців після втрати бульдога

Семиразовий чемпіон Формули-1 тепер має двох домашніх тварин

Пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон розповів про поповнення у своїй оселі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RacingNews365.

Публіка дізналася про нових улюбленців британця під час розмови ветерана з пресою на Гран-прі Австралії. Поки досвідчений гонщик відповідав на запитання журналістів, на великих екранах з'явилася світлина Гемілтона з коровою. Пілот радо пояснив ситуацію.

«О, так, це моя корова. Її звати Макс. Це не я так її назвав, чесне слово! Я отримав її у спадок. Присягаюся, що це правда. Я тепер маю щось на кшталт ферми. І в мене там є ще одна корова, яку звати Омбре. Це дуже милі та лагідні тварини, вони замінили мені Роско», – розповів британський гонщик.

Торік помер бульдог Гемілтона. Роско було 12 років і він супроводжував пілота «Феррарі» впродовж левової частини кар'єри у Формулі-1. Фактично він мав свій медійний образ.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lewis Hamilton (@lewishamilton)

