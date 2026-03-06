Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гемілтон завів нових улюбленців після втрати бульдога

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Гемілтон завів нових улюбленців після втрати бульдога
Льюїс Гемілтон тепер має власну ферму
фото: Reuters

Семиразовий чемпіон Формули-1 тепер має двох домашніх тварин

Пілот «Феррарі» Льюїс Гемілтон розповів про поповнення у своїй оселі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RacingNews365.

Публіка дізналася про нових улюбленців британця під час розмови ветерана з пресою на Гран-прі Австралії. Поки досвідчений гонщик відповідав на запитання журналістів, на великих екранах з'явилася світлина Гемілтона з коровою. Пілот радо пояснив ситуацію.

«О, так, це моя корова. Її звати Макс. Це не я так її назвав, чесне слово! Я отримав її у спадок. Присягаюся, що це правда. Я тепер маю щось на кшталт ферми. І в мене там є ще одна корова, яку звати Омбре. Це дуже милі та лагідні тварини, вони замінили мені Роско», – розповів британський гонщик.

Торік помер бульдог Гемілтона. Роско було 12 років і він супроводжував пілота «Феррарі» впродовж левової частини кар'єри у Формулі-1. Фактично він мав свій медійний образ.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Lewis Hamilton (@lewishamilton)

До слова, в січні був заарештований експілот Формули-1 Антоніо Піццонія. Під час дитячих змагань у Техасі він напав на батька конкурента свого сина. З-під варти бразилець вийшов під заставу.

Нагадаємо, раніше виставили на аукціон болід Міхаеля Шумахера часів «Бенеттона». Ця машина – справжня реліквія. Саме за кермом цього боліда легендарний німець оформив першу перемогу в кар'єрі.

Теги: Формула-1 Ferrari Льюїс Гемілтон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Етап Формули-1 у Бахрейні має відбутися з 10 до 12 квітня 2026 року
Чи пройде Формула-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії? Стало відоме рішення
Вчора, 17:09
Гран-прі Бахрейну цьогоріч може не відбутися
Формула-1 розгляне скорочення сезону через війну на Близькому Сході
4 березня, 11:59
57-річний Шумахер є семиразовим чемпіоном Формули-1 та одним із найкращих гонщиків в історії
Легендарний пілот Формули-1 Шумахер більше не прикутий до ліжка – ЗМІ
26 сiчня, 12:07
45-річний Піццонія виступав у Формулі-1 з 2003 по 2005 рік за «Вільямс» та «Ягуар»
У США поліція затримала колишнього пілота Формули-1
13 сiчня, 13:53
Наразі між організаторами укладена угода на дворічну співпрацю з португальським треком
Португалія замінить Нідерланди у календарі нових сезонів Формули-1
16 грудня, 2025, 13:56
Саме така модель боліда є багато в чому унікальною для світу автоспорту
Болід легендарного Шумахера буде проданий на онлайн-аукціоні
5 сiчня, 21:48

Новини

Гемілтон завів нових улюбленців після втрати бульдога
Гемілтон завів нових улюбленців після втрати бульдога
Російський ексфутболіст назвав афроамериканців «головними расистами світу»
Російський ексфутболіст назвав афроамериканців «головними расистами світу»
Президент Паралімпійського комітету підтвердив, що ранені російські солдати зможуть змагатися на Паралімпіаді
Президент Паралімпійського комітету підтвердив, що ранені російські солдати зможуть змагатися на Паралімпіаді
Колишній півзахисник збірної Англії працевлаштувався в Бразилії
Колишній півзахисник збірної Англії працевлаштувався в Бразилії
«Арсенал» готовий продати п'ятьох футболістів у міжсезоння – ЗМІ
«Арсенал» готовий продати п'ятьох футболістів у міжсезоння – ЗМІ
«Барселона» та «Реал» проігнорують ностальгійну акцію чемпіонату Іспанії
«Барселона» та «Реал» проігнорують ностальгійну акцію чемпіонату Іспанії

Новини

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua