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    До 50-річчя Олімпіади-1972 Мюнхен проведе мультиспортивний чемпіонат Європи

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    Мюнхенську Олімпіаду-1972 приймав&nbsp;&laquo;Олімпіаштадіон&raquo;. Зараз на його місці нова, сучасна арена - До 50-річчя Олімпіади-1972 Мюнхен проведе мультиспортивний чемпіонат Європи
    Мюнхенську Олімпіаду-1972 приймав «Олімпіаштадіон». Зараз на його місці нова, сучасна арена
    Olympic.org

    Схожі змагання відбудуться вдруге в історії

    Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022 відбудеться у Мюнхені. То будуть другі змагання схожого штибу в історії.

    Федерації всіх шести видів спорту – легка атлетика, велоспорт, гольф, спортивна гімнастика, академічне веслування і тріатлон – підтвердили участь у чемпіонаті Європи. Змагання відбудуться 11-21 серпня 2022 року.

    У 2022 році Мюнхен саме святкуватиме 50-річчя Олімпійських ігор, і Олімпійський парк знову стане центром спортивних подій. Ще один ювілей – 20-річний – буде пов’язаний з чемпіонатом Європи з легкої атлетики, який відбувся тут у 2002 році.

    У 2018 році мультиспортивний чемпіонат Європи проводили у двох містах: легка атлетика відбувалася у Берліні, чемпіонати з інших видів спорту – у Ґлазґо.

    Також було ухвалено дати проведення легкоатлетичного чемпіонату Європи-2026. Він відбудеться 30 липня – 9 серпня.

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    чемпіонат Європи спортивна гімнастика триатлон веслування легка атлетика велоспорт гольф академічне веслування
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