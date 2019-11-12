До 50-річчя Олімпіади-1972 Мюнхен проведе мультиспортивний чемпіонат Європи



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Мюнхенську Олімпіаду-1972 приймав «Олімпіаштадіон». Зараз на його місці нова, сучасна арена Olympic.org

Схожі змагання відбудуться вдруге в історії

Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022 відбудеться у Мюнхені. То будуть другі змагання схожого штибу в історії.

Федерації всіх шести видів спорту – легка атлетика, велоспорт, гольф, спортивна гімнастика, академічне веслування і тріатлон – підтвердили участь у чемпіонаті Європи. Змагання відбудуться 11-21 серпня 2022 року.

У 2022 році Мюнхен саме святкуватиме 50-річчя Олімпійських ігор, і Олімпійський парк знову стане центром спортивних подій. Ще один ювілей – 20-річний – буде пов’язаний з чемпіонатом Європи з легкої атлетики, який відбувся тут у 2002 році.

У 2018 році мультиспортивний чемпіонат Європи проводили у двох містах: легка атлетика відбувалася у Берліні, чемпіонати з інших видів спорту – у Ґлазґо.

Також було ухвалено дати проведення легкоатлетичного чемпіонату Європи-2026. Він відбудеться 30 липня – 9 серпня.