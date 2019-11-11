Екс-рекордсмена світу в напівмарафону дискваліфікували на чотири роки
Кенієць Кіптум постраждав через порушення антидопінгових правил
Колишній рекордсмен світу в напівмарафоні кенієць Абрагам Кіптум отримав чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Про це інформує офіційний сайт Незалежного органу з боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).
Спортсмена дискваліфікували за статтею «Використання забороненої речовини або забороненого методу».
Дискваліфікація Кіптума відраховується з 26 квітня 2019 року. Його результати, показані з 13 квітня 2018 року по 26 квітня 2019-го будуть анульовані.
Раніше американський тренер Альберто Сазалар подав до Спортивного арбітражного суду (CAS) апеляцію на рішення антидопінгової аґенції США (USADA) дискваліфікувати його на чотири роки за порушення антидопінгових правил.