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    Екс-рекордсмена світу в напівмарафону дискваліфікували на чотири роки

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    У найближчих чотири роки Абрагам Кіптум мусить забути про рекорди - Екс-рекордсмена світу в напівмарафону дискваліфікували на чотири роки
    У найближчих чотири роки Абрагам Кіптум мусить забути про рекорди
    SkiRun

    Кенієць Кіптум постраждав через порушення антидопінгових правил

    Колишній рекордсмен світу в напівмарафоні кенієць Абрагам Кіптум отримав чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Про це інформує офіційний сайт Незалежного органу з боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

    Спортсмена дискваліфікували за статтею «Використання забороненої речовини або забороненого методу».

    Дискваліфікація Кіптума відраховується з 26 квітня 2019 року. Його результати, показані з 13 квітня 2018 року по 26 квітня 2019-го будуть анульовані.

    Раніше американський тренер Альберто Сазалар подав до Спортивного арбітражного суду (CAS) апеляцію на рішення антидопінгової аґенції США (USADA) дискваліфікувати його на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

     Читайте також: Закарпатець побив рекорд України з добового бігу, який тримався майже три десятиліття
    допінг напівмарафон легка атлетика Абрагам Кіптум
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