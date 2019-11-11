Екс-рекордсмена світу в напівмарафону дискваліфікували на чотири роки



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У найближчих чотири роки Абрагам Кіптум мусить забути про рекорди SkiRun

Кенієць Кіптум постраждав через порушення антидопінгових правил

Колишній рекордсмен світу в напівмарафоні кенієць Абрагам Кіптум отримав чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Про це інформує офіційний сайт Незалежного органу з боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

Спортсмена дискваліфікували за статтею «Використання забороненої речовини або забороненого методу».

Дискваліфікація Кіптума відраховується з 26 квітня 2019 року. Його результати, показані з 13 квітня 2018 року по 26 квітня 2019-го будуть анульовані.

Раніше американський тренер Альберто Сазалар подав до Спортивного арбітражного суду (CAS) апеляцію на рішення антидопінгової аґенції США (USADA) дискваліфікувати його на чотири роки за порушення антидопінгових правил.