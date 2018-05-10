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    До ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор-2018 залишилося 150 днів

    З 6 по 18 жовтня на Іграх змагатимуться 3998 юних атлетів з 206-ти країн
    Менше п’яти місяців відділяють світову спортивну спільноту від старту цьогорічного найголовнішого спортивного свята в кар’єрі юних олімпійців Планети – ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор-2018, які прийматиме аргентинська столиця Буенос-Айрес. Напередодні Оргкомітет Ігор-2018 повністю завершив розробку дизайну медалей, що
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    Через 150 днів в Аргентині стартують ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри
    Через 150 днів в Аргентині стартують ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри

    З 6 по 18 жовтня на Іграх змагатимуться 3998 юних атлетів з 206-ти країн

    Менше п’яти місяців відділяють світову спортивну спільноту від старту цьогорічного найголовнішого спортивного свята в кар’єрі юних олімпійців Планети – ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор-2018, які прийматиме аргентинська столиця Буенос-Айрес.

    Напередодні Оргкомітет Ігор-2018 повністю завершив розробку дизайну медалей, що будуть розіграні в олімпійському Буенос-Айресі, повідомляє офіційний сайт НОК України.

    Нагадаємо, один бік медалі був розроблений 18-річним Мухамедом Фарідом Хусеном з Індонезії, який назвав свою роботу «Феєрверк перемог». Саме цей хлопець визначений переможцем конкурсу дизайну медалей, що проводив Оргкомітет спільно з Міжнародним Олімпійським Комітетом.

    Автором зворотнього боку медалі став 24-річний Фермін Ігаретта, який працює в команді графічних дизайнерів Організаційного комітету ІІІ ЮОІ.

    Натхненням для створення таких медалей стали феєрверки, які показують ентузіазм та красу майбутнього молодіжного форуму.

    Нагадаємо, з 6 по 18 жовтня на Іграх змагатимуться 3998 юних атлетів з 206-ти країн Планети віком 15-18 років, які розіграють 1250 нагород у 32 видах спорту.

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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