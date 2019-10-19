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    До Києва приїде ірландський шанувальник Путіна

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    Макгрегор з Путіним - До Києва приїде ірландський шанувальник Путіна
    Макгрегор з Путіним
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    Боєць ММА Конор Магрегор візьме участь у рекламних заходах у столиці України

    До Києва 22 жовтня приїде відомий ірландський боєць ММА Конор Макгрегор. Він візьме участь у рекламних заходах одного з бетингових операторів, який активно інвестує в український спорт та за інформацією ЗМІ має російське походження.

    Макгрегор окрім виступів у октагоні та скандалів відомий прихильністю до російського диктатора Владіміра Путіна.

    2018 року ірландець зустрічався з Путіним під час візиту до Москви. «Ця людина -  один з найвеличніших лідерів нашого часу. Я обожнюю Путіна. Він – крутий мужик», - відпрацьовував тоді запрошення Макгрегор.

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    Путін Конор МакГрегор
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