«Челсі» цікавиться півзахисником збірної України



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Руслан Малиновський Твіттер

Лондонці уважно стежать за грою півзахисника «Аталанти» Руслана Малиновського

Півзахисник збірної України з футболу та італійської «Аталанти» Руслан Малиновський потрапив у сферу інтересів лондонського «Челсі». Скаути англійського клубу уважно відстежують гру 29-річного українця, інформує Sportarena.com з посиланням на власні джерела.

Малиновський перейшов до «Аталанти» з бельгійського «Ґенка» влітку 2019 року. Сума трансферу становила 13,7 євро. Українець зіграв у шести поєдинках Серії А поточного сезону, але ще не відзначився результативними діями.

За збірну України Малиновський виступає з 2015 року. Півзахисник допоміг команді вийти в фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року.