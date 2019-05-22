«Львів» і «Зоря» зіграли за італійським принципом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Львів» - «Зоря»: перемогла дружба УНІАН

Шкода, що якість була українською

Нікому не потрібний у Львові однойменний клуб зіграв з луганською «Зорею» у 30-му турі української футбольної Прем'єр-ліги за італійським принципом: «Найкращий результат - 0:0. Не було голів - не було помилок».

Шкода тільки, що якість гри була класично українською. З боку обох команд, які вже не вирішують особливих турнірних завдань і відверто дограють чемпіонат.

«Львів» - «Зоря» (Луганськ) - 0:0

«Львів»: Богдан Сарнавський – Адамюк, Борзенко (к), Вадим Парамонов, Насонов - Альваро Тавареш, Владислав Приймак (Пантелейчук, 83), Мартан, Пернамбуко - Ліпе Велозо (Кадіна, 62) - Шина (де Паула Вісенте, 73). Тренер – Богдан Блавацький

«Зоря»: Микита Шевченко – Тимчик, Віталій Вернидуб, Максим Білий, Богдан Михайличенко – Сілас (Владислав Кочергін, 78), Леван Арвеладзе – Олександр Караваєв (к), Богдан Леднєв (Владислав Кабаєв, 56), Хомченовський – Будківський (Артем Громов, 46). Тренер – Юрій Вернидуб

Судді: Олександр Дердо (Чорноморськ) - Володимир Висоцький (Запоріжжя), Семен Шлончак (Черкаси)

Попередження: Пернамбуко (28), Кадіна (90)

На 73-й хвилині попереджено, на 86-й хвилині вилучено (друге попередження) Левана Арвеладзе

22 травня. Львів. Стадіон «Україна»

За два тури до фінішу чемпіонату команди продовжують вести запеклу боротьбу з вітряками. Точніше, «Зоря» ще бодай формально бореться з «Маріуполем» за не надто принципове четверте місце (в обох суперників зараз по 40 очок). А ось «Львів» з 34-ма пунктами комфортно відпочиває на шостій позиції і не сильно решткою сезону переймається.