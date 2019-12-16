Доньку Берні Екклстоуна пограбували на 50 мільйонів фунтів



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Берні та Тамара Екклстоун Твіттер

Пограбування сталося в центрі Лондона

У Лондоні пограбували доньку колишнього очільника Формули-1 Берні Екклстоуна Тамару. Зловмисники викрали коштовності на 50 мільйонів фунтів (близько 70 мільйонів доларів), інформує The Sun.

Тамара Екклстон проживає з чоловіком та дітьми в будинку в середмісті Лондона. Вулиця є однією з найрозкішніших у британській столиці. Її цілодобово охороняє поліція та постійно проводиться відеоспостереження.

Грабіжники проникли в помешкання, коли родина виїхала за межі країни на свята.

Берні Екклстон очолював Формулу-1 з 1978 по 2017 рік. Останні роки керівництва обвинувачувався в корупції та сумнівних зв’язках з криміналом. Нові власники Формули-1 з американської компанії Liberty Media звільниили Екклстоуна з усіх посад, залишивши титул почесного президента.

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