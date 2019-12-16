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    Російський боєць ММА Хабіб ледь не покусав ірландця Макгрегора

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    Хабіб переміг в октагоні Макгрегора - Російський боєць ММА Хабіб ледь не покусав ірландця Макгрегора
    Хабіб переміг в октагоні Макгрегора
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    Спортсмен з Кавказу ледь стримав емоції після бою 2018 року

    Російський боєць MMAз Дагестану, чемпіон UFC в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов ледь не покусав свого суперника з Ірландії Конора Макгрегора та представників його команди після бою в жовтні 2018 року.

    Хабіб тоді вистрибнув після перемоги в поєдинку з октагону та спровокував бійку. Кавказького спортсмена вивели з рівноваги різкі випади суперника.

    «Я стримував себе та терпів під час підготовки до бою. Для мене було незрозуміло, як такий самий спортсмен, як я, може мене ображати. Я навіть хотів усіх їх покусати», - передає слова Хабіба Р-Спорт.

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    Нагадаємо, під час останнього візиту до Москви Макгрегор знову робив різкі випади на адресу Хабіба на пресконференції. У підсумку кілька десятків дагестанців зібралися під готелем, у якому зупинився ірландець, аби розібратися з ним.  

    Конор МакГрегор Хабіб Нурмагомедов ММА
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