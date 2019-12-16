Російський боєць ММА Хабіб ледь не покусав ірландця Макгрегора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хабіб переміг в октагоні Макгрегора Фейсбук

Спортсмен з Кавказу ледь стримав емоції після бою 2018 року

Російський боєць MMAз Дагестану, чемпіон UFC в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов ледь не покусав свого суперника з Ірландії Конора Макгрегора та представників його команди після бою в жовтні 2018 року.

Хабіб тоді вистрибнув після перемоги в поєдинку з октагону та спровокував бійку. Кавказького спортсмена вивели з рівноваги різкі випади суперника.

«Я стримував себе та терпів під час підготовки до бою. Для мене було незрозуміло, як такий самий спортсмен, як я, може мене ображати. Я навіть хотів усіх їх покусати», - передає слова Хабіба Р-Спорт.

Читайте також: 135 тенісистів підозрюють в участі в договірних матчах

Нагадаємо, під час останнього візиту до Москви Макгрегор знову робив різкі випади на адресу Хабіба на пресконференції. У підсумку кілька десятків дагестанців зібралися під готелем, у якому зупинився ірландець, аби розібратися з ним.