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    Футбольний суддя звинуватив тенісиста Стаховського у матчах «на букмекерів»

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    Суддя Ярослав Жадан обурений грою тенісиста Стаховського - Футбольний суддя звинуватив тенісиста Стаховського у матчах «на букмекерів»
    Суддя Ярослав Жадан обурений грою тенісиста Стаховського
    Instagram Сергія Стаховського

    Про агресивний випад розповів сам тенісист

    Футбольний арбітр Ярослав Жадан з Олександрії Кіровоградської області звинуватив найсильнішого українського тенісиста Сергія Стаховського в тому, що він «грає на контору». Про це на власній сторінці сповістив сам Стаховський і прокоментував зроблені скрін-шоти так:

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    «Продовжуємо рубрику «Ми їдемо до вас». Ось реально не розумію, Кропивницький, що з вами не так? Це вже другий геній з вашого міста… Та ще й він працює футбольним рефері ФФУ? Ні, може він чудовий суддя, але як людина не дуже».

    Цитувати пана Жадана в текстовому варіанті з етичних міркувань не будемо. Дивіться скрін-шоти. Зауважимо лишень, що молодий лайнсмен Ярослав Жадан працює в основному на домашніх матчах молодіжних команд клубу «Олександрія».

    Свого часу «працелюбна людина» зі схожим іменем, прізвищем і професійним напрямом шукала роботу на сайті Work.ua, навіть розглядала варіанти переїзду до Кропивницького чи Знам’янки.

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    Футбольний суддя звинуватив тенісиста Стаховського у матчах «на букмекерів»
    Футбольний суддя звинуватив тенісиста Стаховського у матчах «на букмекерів»
    Футбольний суддя звинуватив тенісиста Стаховського у матчах «на букмекерів»
    Футбольний суддя звинуватив тенісиста Стаховського у матчах «на букмекерів»
    Футбольний суддя звинуватив тенісиста Стаховського у матчах «на букмекерів»
    Футбольний суддя звинуватив тенісиста Стаховського у матчах «на букмекерів»
    Футбольний суддя звинуватив тенісиста Стаховського у матчах «на букмекерів»

    Зауважимо, що вчора, 26 лютого, близько опівночі Стаховський поступився у другому колі турніру в По (Франція) словаку Норберту Ґомбошу.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Стаховський ФФУ суддя Кропивницький Ярослав Жадан Олександрія
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