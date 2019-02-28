ПАОК Шахова та Хачеріді вийшов у півфінал Кубка Греції
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Розсилка
Євген Шахов
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Це була драматична перемога над «Паніоніосом» в екстра таймі
Півзахисник збірної України Євген Шахов вийшов в основному складі ПАОКа на поєдинок-відповідь 1/4 фіналу Кубка Греції проти «Паніоніоса».
Перший матч проти середняка грецької ліги завершився сенсаційною перемогою господарів (2:1). У другому поєдинку ПАОК вирвав перемогу лише в екстра таймі (4:2).
Український півзахисник Євген Шахов зіграв 73 хвилини. Другий українець в складі підопічних Развана Луческу, Євген Хачеріді, вже традиційно в заявку не потрапив, адже його виставили на трансфер.