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    ПАОК Шахова та Хачеріді вийшов у півфінал Кубка Греції

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    Євген Шахов - ПАОК Шахова та Хачеріді вийшов у півфінал Кубка Греції
    Євген Шахов
    Getty Images

    Це була драматична перемога над «Паніоніосом» в екстра таймі

    Півзахисник збірної України Євген Шахов вийшов в основному складі ПАОКа на поєдинок-відповідь 1/4 фіналу Кубка Греції проти «Паніоніоса».

    Перший матч проти середняка грецької ліги завершився сенсаційною перемогою господарів (2:1). У другому поєдинку ПАОК вирвав перемогу лише в екстра таймі (4:2).

    Український півзахисник Євген Шахов зіграв 73 хвилини. Другий українець в складі підопічних Развана Луческу, Євген Хачеріді, вже традиційно в заявку не потрапив, адже його виставили на трансфер.

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