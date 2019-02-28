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    Перед закриттям трансферного вікна «Шахтар» підписав обдарованого бразильця

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    У &laquo;Шахтарі&raquo; Тете отримуватиме 120 тисяч євро на місяць - Перед закриттям трансферного вікна «Шахтар» підписав обдарованого бразильця
    У «Шахтарі» Тете отримуватиме 120 тисяч євро на місяць
    ФК Шахтар

    Тете отримуватиме півтора мільйона євро в місяць

    Донецький клуб «Шахтар» підписав 19-річного бразильського вінґера Тете.

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    Контракт «Шахтаря» з Тете розрахований на 5 років. Про це повідомляє прес-служба клубу.

    Тете вже прибув у розташування команди і незабаром приступить до тренувань.

    Тете (Матеус Кардосо Лемос Мартінс) виступав за юнацькі та молодіжні склади бразильського «Ґреміо». 2019 року зі збірною Бразилії U-20 взяв участь у чемпіонаті Південної Америки в Чилі (7 матчів).

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Тете отримуватиме в «Шахтарі» 120 тисяч євро на місяць. Також Тете отримає 500 000 євро підйомних. Крім того, український клуб забезпечить футболісту чотири перельоти до Бразилії та житло в Києві.

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