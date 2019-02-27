  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Малиновський – трансферний пріоритет італійської «Роми» на літо 2019-го

    • Розсилка
    Руслан Малиновський є одним із відкриттів європейського футбольного сезону - Українець Малиновський – трансферний пріоритет італійської «Роми» на літо 2019-го
    Руслан Малиновський є одним із відкриттів європейського футбольного сезону
    Футбол 24

    У поточному сезоні за системою «гол+пас» Руслан набрав уже 23 очка

    Спортивний директор італійського футбольного клубу «Рома» Рамон Родріґес Мончі знову спробує оформити трансфер українського півоборонця бельгійського «Ґенка» Руслана Малиновського.

    Читайте також

    Незважаючи на своє невизначене майбутнє в римському клубі, Мончі спокійний і планує літнє трансферне вікно.

    Трансферний список на червень уже сформований і в ньому знайшлося місце і для 25-річного українського хавбека Руслана Малиновського.

    У нинішньому сезоні Малиновський провів 39 матчів у складі бельгійського клубу, забив 11 м’ячів і зробив 12 результативних передач.

     Читайте також: Малиновський зробив чергову результативну передачу (відео)

    Джерело: Calciomercato

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Рома Руслан Малиновський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ