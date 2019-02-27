Українець Малиновський – трансферний пріоритет італійської «Роми» на літо 2019-го



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Руслан Малиновський є одним із відкриттів європейського футбольного сезону Футбол 24

У поточному сезоні за системою «гол+пас» Руслан набрав уже 23 очка

Спортивний директор італійського футбольного клубу «Рома» Рамон Родріґес Мончі знову спробує оформити трансфер українського півоборонця бельгійського «Ґенка» Руслана Малиновського.

Незважаючи на своє невизначене майбутнє в римському клубі, Мончі спокійний і планує літнє трансферне вікно.

Трансферний список на червень уже сформований і в ньому знайшлося місце і для 25-річного українського хавбека Руслана Малиновського.

У нинішньому сезоні Малиновський провів 39 матчів у складі бельгійського клубу, забив 11 м’ячів і зробив 12 результативних передач.

Джерело: Calciomercato