Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»

«Динамо» здобуло другу ефектну перемогу поспіль Іван Вербицький

Центральний матч 19-го туру Української Прем'єр-ліги виявився несподівано неконкурентним

У найцікавішому з точки зору інтриги матчі першого після зимового антракту туру українського чемпіонату інтриги не вийшло.

Завдяки дублям Миколи Шапаренка та Беньяміна Вербіча і голу Франа Соля київське «Динамо» розтрощило вдома «Зорю» - 5:0.

Оскільки «Шахтар» свій матч в «Олександрії» теж виграв, семиочковий розрив між головними претендентами на користь донеччан зберігся. Так само як надалі «Зоря», яка йде четвертою, відстає на вісім пунктів від «Олександрії».



