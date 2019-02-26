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    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    &laquo;Динамо&raquo; здобуло другу ефектну перемогу поспіль - Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    «Динамо» здобуло другу ефектну перемогу поспіль
    Іван Вербицький

    Центральний матч 19-го туру Української Прем'єр-ліги виявився несподівано неконкурентним

    У найцікавішому з точки зору інтриги матчі першого після зимового антракту туру українського чемпіонату інтриги не вийшло.

     Відео голів: Який біль, який біль! «Динамо» розбило «Зорю» - 5:0 (відео)

    Завдяки дублям Миколи Шапаренка та Беньяміна Вербіча і голу Франа Соля київське «Динамо» розтрощило вдома «Зорю» - 5:0.

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    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Ще мить - і віктор Циганков зробить передачу, після якої Микола Шапаренко відкриє рахунок
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Оборонці «Зорі», здається, не повірили, що Беньямін Вербіч візьме гру на себе і піде на ворота самотужки...
    ...Словенець неуважністю суперників скористався...
    ...увійшов у штрафний майданчик і влучно пробив у дальній кут - 2:0!
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Микола Шапаренко доводить рахунок до 3:0
    Танок авторів дублів
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    За мить Вербіч нанесе удар...
    ...і збільшить перевагу «Динамо» до 4:0
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Фран Соль відкрив лік забитим м'ячам у чемпіонаті України в першому ж матчі
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Як «Динамо» трощило «Зорю». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»
    Іван Вербицький

    Оскільки «Шахтар» свій матч в «Олександрії» теж виграв, семиочковий розрив між головними претендентами на користь донеччан зберігся. Так само як надалі «Зоря», яка йде четвертою, відстає на вісім пунктів від «Олександрії».

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