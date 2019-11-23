Українець Ігор Рейзлін несподівано виграв етап Кубка світу з фехтування



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Ігор Рейзлін і Роман Свічкар - чемпіон і бронзовий призер етапу Кубка світу в Берні FIE

Ще один представник України Роман Свічкар став третім, а Богдан Нікішин – п’ятим

Двома призовими місцями завершили виступ на етапі Кубка світу в Берні (Швейцарія) українські шпажисти.

Вперше в кар’єрі на вершину таких змагань піднявся 34-річний Ігор Рейзлін. На шляху до вершини він переміг китайця Донь Чао (15:6), швейцарця Тео Брошара (15:14), угорця Петера Шомфаї (15:14), корейця Се-Ґюн Ма (15:9), французів Ромейна Каннона (15:12), олімпійського чемпіона Ріо-2016, чотириразового чемпіона світу Янніка Бореля (15:12) і Александра Бардене (15:10). У фіналі Ігор здолав 11:10 бронзового призера чемпіонату Європи-2017 Вадима Анохіна з Росії.

Зауважимо, що цьогоріч Рейзлін двічі був призером чемпіонату світу – здобув срібло в команді і бронзу в індивідуальній першості.

Саме Анохін у півфіналі зупинив іншого дворазового призера світових чемпіонатів, 26-річного харків’янина Романа Свічкаря. Наш шпажист поступився 8:15 і став бронзовим медалістом. До того ж Роман переміг єгиптянина Ахмеда Ельшаґіра (13:11), американця Ділана Ноллнера (15:11), іншого українця Руслана Тимошенка (15:14), японця Кокі Кано (15:12), росіянина Андрєя Курочкіна (15:10), венесуельця Рубена Лімардо (15:11) і угорця Тібора Андрашфі (15:11).

А найдосвідченіший з українських шпажистів, п’ятиразовий призер чемпіонатів світу Богдан Нікішин посів п’яте місце. 39-річний дніпрянин переміг японця Сатору Уяму (15:11), француза Ронана Ґустена (15:7), іспанця Юлена Перейру (15:9), але програв у чвертьфіналі французу Александру Бардене (12:15).

Взагалі, українські шпажисти виступали у Берні дуже чисельним складом – загалом десять спортсменів. Ян Сич, Євген Миргородський і Юрій Тараненко поступилися в другому колі кваліфікації, Максим Хворост і Руслан Тимошенко – в 1/64-й, Віталій Медведєв і Володимир Станкевич – в 1/32-й, Анатолій Герей – в 1/16 фіналу. При цьому бодай один бій виграв кожен український фехтувальник.

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