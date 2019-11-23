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    Українець Ігор Рейзлін несподівано виграв етап Кубка світу з фехтування

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    Ігор Рейзлін і Роман Свічкар - чемпіон і бронзовий призер етапу Кубка світу в Берні - Українець Ігор Рейзлін несподівано виграв етап Кубка світу з фехтування
    Ігор Рейзлін і Роман Свічкар - чемпіон і бронзовий призер етапу Кубка світу в Берні
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    Ще один представник України Роман Свічкар став третім, а Богдан Нікішин – п’ятим

    Двома призовими місцями завершили виступ на етапі Кубка світу в Берні (Швейцарія) українські шпажисти.

    Вперше в кар’єрі на вершину таких змагань піднявся 34-річний Ігор Рейзлін. На шляху до вершини він переміг китайця Донь Чао (15:6), швейцарця Тео Брошара (15:14), угорця Петера Шомфаї (15:14), корейця Се-Ґюн Ма (15:9), французів Ромейна Каннона (15:12), олімпійського чемпіона Ріо-2016, чотириразового чемпіона світу Янніка Бореля (15:12) і Александра Бардене (15:10). У фіналі Ігор здолав 11:10 бронзового призера чемпіонату Європи-2017 Вадима Анохіна з Росії.

    Зауважимо, що цьогоріч Рейзлін двічі був призером чемпіонату світу – здобув срібло в команді і бронзу в індивідуальній першості.

    Саме Анохін у півфіналі зупинив іншого дворазового призера світових чемпіонатів, 26-річного харків’янина Романа Свічкаря. Наш шпажист поступився 8:15 і став бронзовим медалістом. До того ж Роман переміг єгиптянина Ахмеда Ельшаґіра (13:11), американця Ділана Ноллнера (15:11), іншого українця Руслана Тимошенка (15:14), японця Кокі Кано (15:12), росіянина Андрєя Курочкіна (15:10), венесуельця Рубена Лімардо (15:11) і угорця Тібора Андрашфі (15:11).

    А найдосвідченіший з українських шпажистів, п’ятиразовий призер чемпіонатів світу Богдан Нікішин посів п’яте місце. 39-річний дніпрянин переміг японця Сатору Уяму (15:11), француза Ронана Ґустена (15:7), іспанця Юлена Перейру (15:9), але програв у чвертьфіналі французу Александру Бардене (12:15).

    Взагалі, українські шпажисти виступали у Берні дуже чисельним складом – загалом десять спортсменів. Ян Сич, Євген Миргородський і Юрій Тараненко поступилися в другому колі кваліфікації, Максим Хворост і Руслан Тимошенко – в 1/64-й, Віталій Медведєв і Володимир Станкевич – в 1/32-й, Анатолій Герей – в 1/16 фіналу. При цьому бодай один бій виграв кожен український фехтувальник.

     Читайте також: Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з фехтування
    Анатолій Герей Максим Хворост Богдан Нікішин шпажисти Кубок світу Фехтування Роман Свічкар Ігор Рейзлін Яннік Борель Ян Сич Євген Миргородський Юрій Тараненко Руслан Тимошенко Віталій Медведєв Володимир Станкевич Вадим Анохін
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