  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фехтувальниця Ольга Харлан стала восьмиразовою чемпіонкою Європи!

    • Розсилка
    В особистій першості Ольга Харлан виграла Євро уже вп'яте - Фехтувальниця Ольга Харлан стала восьмиразовою чемпіонкою Європи!
    В особистій першості Ольга Харлан виграла Євро уже вп'яте
    Телеграф

    Українка повноцінно повернулася після тривалого лікування

    Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, п'ятиразова чемпіонка світу Ольга Харлан з України ввосьме у кар'єрі виграла золото чемпіонату Європи, який сьогодні стартував у Дюссельдорфі (Німеччина).

    Читайте також

    28-річна шаблістка з Миколаєва впевнено пройшла весь турнірний шлях, здолавши у півфіналі 15:10 угорку Анну Мартон, а у фіналі - 15:12 француженку Манон Брюне.

    Для Харлан то вже п'яте в кар'єрі лише особисте європейське золото. Вперше чемпіонкою континенту вона стала ще в 2009 році у болгарському Пловдіві.

    Бронзові нагород здобули Анна Мартон і росіянка Софья Вєлікая.

    Також у стартовий змагальний день чемпіонату Європи медалі розіграли чоловіки-рапіристи. У фіналі зустрілося два італійці: чинний чемпіон світу Алессіо Фоконі переміг олімпійського чемпіона Даніеле Ґароццо. Бронзові нагороди здобули француз Енцо Лефорт і росіянин Алєксєй Черемісінов.

     Читайте також: Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виграла дебютне золото в 2019 році
    Читайте також
    Ольга Харлан Фехтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ