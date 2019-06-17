Фехтувальниця Ольга Харлан стала восьмиразовою чемпіонкою Європи!



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В особистій першості Ольга Харлан виграла Євро уже вп'яте Телеграф

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Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, п'ятиразова чемпіонка світу Ольга Харлан з України ввосьме у кар'єрі виграла золото чемпіонату Європи, який сьогодні стартував у Дюссельдорфі (Німеччина).

28-річна шаблістка з Миколаєва впевнено пройшла весь турнірний шлях, здолавши у півфіналі 15:10 угорку Анну Мартон, а у фіналі - 15:12 француженку Манон Брюне.

Для Харлан то вже п'яте в кар'єрі лише особисте європейське золото. Вперше чемпіонкою континенту вона стала ще в 2009 році у болгарському Пловдіві.

Бронзові нагород здобули Анна Мартон і росіянка Софья Вєлікая.

Також у стартовий змагальний день чемпіонату Європи медалі розіграли чоловіки-рапіристи. У фіналі зустрілося два італійці: чинний чемпіон світу Алессіо Фоконі переміг олімпійського чемпіона Даніеле Ґароццо. Бронзові нагороди здобули француз Енцо Лефорт і росіянин Алєксєй Черемісінов.

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