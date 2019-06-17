Фехтувальниця Ольга Харлан стала восьмиразовою чемпіонкою Європи!
Українка повноцінно повернулася після тривалого лікування
Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, п'ятиразова чемпіонка світу Ольга Харлан з України ввосьме у кар'єрі виграла золото чемпіонату Європи, який сьогодні стартував у Дюссельдорфі (Німеччина).
28-річна шаблістка з Миколаєва впевнено пройшла весь турнірний шлях, здолавши у півфіналі 15:10 угорку Анну Мартон, а у фіналі - 15:12 француженку Манон Брюне.
Для Харлан то вже п'яте в кар'єрі лише особисте європейське золото. Вперше чемпіонкою континенту вона стала ще в 2009 році у болгарському Пловдіві.
Бронзові нагород здобули Анна Мартон і росіянка Софья Вєлікая.
Також у стартовий змагальний день чемпіонату Європи медалі розіграли чоловіки-рапіристи. У фіналі зустрілося два італійці: чинний чемпіон світу Алессіо Фоконі переміг олімпійського чемпіона Даніеле Ґароццо. Бронзові нагороди здобули француз Енцо Лефорт і росіянин Алєксєй Черемісінов.