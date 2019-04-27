Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виграла дебютне золото в 2019 році



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Ольга Харлан відновила форму якраз до старту ліцензійних турнірів Олімпіади-2020 Національна федерація фехтування

Наша шаблістка стала переможницею Ґран-прі Сеула

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан з України стала переможницею Ґран-прі Сеула.

У фіналі українка виграла з рахунком 15:14 в південнокорейської фехтувальниці Кім Чжи-Йон, яка є олімпійською чемпіонкою Лондона-2012.

Ця перемога стала першою для Ольги в нинішньому сезоні на турнірах серії Ґран-прі. Раніше українська шаблістка, яка відновлює форму після лікування, здобула бронзу Гран-прі Каїра.

Відзначимо, що змагання в Південній Кореї є першими в рамках відбору на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.