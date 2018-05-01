Дружини футболістів збірної Англії матимуть власну охорону під час ЧС-2018 в РФ

Але наразі не зазначається, скільки сімей ризикнуть поїхати до Росії

Дружини та подруги футболістів збірної Англії отримають власну охорону на час Чемпіонату світу з футболу у Росії. Як повідомляє Daily Mail, члени сімей гравців полетять до Росії на борту офіційної авіакомпанії Футбольної асоціації Англії (FA). Деталі домовленостей між сім'ями та FA залишаться у секреті у межах заходів безпеки, передає iSport.ua.



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Але наразі не зазначається, скільки сімей ризикнуть поїхати до Росії

Дружини та подруги футболістів збірної Англії отримають власну охорону на час Чемпіонату світу з футболу у Росії.

Як повідомляє Daily Mail, члени сімей гравців полетять до Росії на борту офіційної авіакомпанії Футбольної асоціації Англії (FA).

Деталі домовленостей між сім'ями та FA залишаться у секреті у межах заходів безпеки, передає iSport.ua.

Поки невідомо, скільки саме членів сімей футболістів і тренерів поїдуть на Мундіаль.

Окрім того, дружини та подруги футболістів збірної Англії будуть змушені заплатити за £ 10 тисяч, щоб відправитися зі своїми чоловіками на ЧС-2018, адже Футбольна асоціація Англії відмовилася оплачувати їхні рахунки.

Також у Росії в англійців з'являться спеціальні кухарі, які готуватимуть для команди. Вони прибудуть на базу «трьох левів» на тиждень раніше гравців, щоб перевірити продукти на предмет можливого отруєння.

Також англійська делегація сама привезе частину улюблених футболістами продуктів. М'ясо, риба, фрукти, овочі, паста, рис, вода та молоко потрапляють у зону ризику отруєння, передає The Sun.

Нагадаємо, збірна Англії зіграє у групі G з Тунісом (18 червня), Панамою (24 червня) та Бельгією (28 червня).