Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі

Легендарна українська гімнастка прокоментувала четверте місце Іллі Ковтуна

Однією з найбільш прикрих подій вчорашнього дня став результат фіналу чоловічого особистого багатоборства у спортивній гімнастиці. На жаль, Ілля Ковтун став четвертим в абсолютній першості з відставанням у менш, ніж 2 десяті бала від бронзового призера Сяо Руотенга.

У групі підтримки наших гімнастів безпосередньо на арені була Лілія Подкопаєва, яка є триразовою призеркою Олімпіад та п'ятиразовою медалісткою чемпіонатів світу. Колишня українська гімнастка поділилася думками про те, як завершився фінал найпрестижнішої гімнастичної дисципліни – багатоборства.

Зокрема, Подкопаєва на питання, чи не засуджували українських гімнастів, відповіла: «Так, ви абсолютно праві, це не тільки нам здається – це справді було так. Це було видно по опорному стрибку, потім по поперечині».

Проте відзначила українка і рівень конкуренції у фіналі: «Хочу сказати, що гідна була боротьба, і не можна сказати, що суперник був слабкий. Ви ж розумієте, що китайці та японці завжди є лідерами світової гімнастики.»

Поставила вона під сумнів і чесне суддівство у фіналах на окремих снарядах, куди пробилися українці: «Не знаю, чи є зараз час все виправити та зробити у фіналах те, що вони можуть і повинні зробити. Але я хочу привітати і тренерів, і наших спортсменів з таким достойним виступом».

Нагадаємо, що українки Людмила та Надія Кіченок пробилися до чвертьфіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024, обігравши американок Даніель Коллінз та Дезіре Кравчик. Також у чвертьфіналі виступить і боксер Олександр Хижняк, який здолав опонента з Бахмута.

Олімпіада-2024. Медальний залік