Два гравці «Динамо» тренуються за індивідуальною програмою
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Розсилка
Дерліс Гонсалес
Обидва можуть пропустити матч проти «Шахтаря»
Півзахисники «Динамо» Володимир Шепєлєв і Дерліс Гонсалес працюють за індивідуальною програмою.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
У Шепєлєва проблеми з підколінним м'язом, а Гонсалес пошкодив гомілковостопний суглоб.
До тренувань в загальній групі повернулися Владислав Дубінчак і Богдан Михайличенко.
Нагадаємо, Богдан був в оренді в «Зорі», але не грав уже довгий час після операції на меніску.
Наступний матч «Динамо» проведе проти «Шахтаря», який відбудеться в суботу, 19 травня, на стадіоні імені Валерія Лобановського.
Початок - о 19.30.