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    Два гравці «Динамо» тренуються за індивідуальною програмою

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    Дерліс Гонсалес
    Дерліс Гонсалес

    Обидва можуть пропустити матч проти «Шахтаря»

    Півзахисники «Динамо» Володимир Шепєлєв і Дерліс Гонсалес працюють за індивідуальною програмою.

    Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

    У Шепєлєва проблеми з підколінним м'язом, а Гонсалес пошкодив гомілковостопний суглоб.

    До тренувань в загальній групі повернулися Владислав Дубінчак і Богдан Михайличенко.

    Нагадаємо, Богдан був в оренді в «Зорі», але не грав уже довгий час після операції на меніску.

    Наступний матч «Динамо» проведе проти «Шахтаря», який відбудеться в суботу, 19 травня, на стадіоні імені Валерія Лобановського.

    Початок - о 19.30.

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