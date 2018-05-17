Два гравці «Динамо» тренуються за індивідуальною програмою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дерліс Гонсалес

Обидва можуть пропустити матч проти «Шахтаря»

Півзахисники «Динамо» Володимир Шепєлєв і Дерліс Гонсалес працюють за індивідуальною програмою.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

У Шепєлєва проблеми з підколінним м'язом, а Гонсалес пошкодив гомілковостопний суглоб.

До тренувань в загальній групі повернулися Владислав Дубінчак і Богдан Михайличенко.

Нагадаємо, Богдан був в оренді в «Зорі», але не грав уже довгий час після операції на меніску.

Наступний матч «Динамо» проведе проти «Шахтаря», який відбудеться в суботу, 19 травня, на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Початок - о 19.30.