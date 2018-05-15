Два клуби англійського чемпіонату продовжують слідкувати за українським захисником «Шахтаря»

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Іван Ордець

Втім, команди поки витримують паузу

Захисник «Шахтаря» Іван Ордець все ще цікавий представникам Прем'єр-ліги Англії «Ньюкаслу» і «Брайтону».

Обидва клуби розраховують на 25-річного українця, але поки витримують паузу.

Контракт гравця з «Шахтарем» закінчується через рік, взимку він зможе укласти попередню угоду з будь-яким клубом.

У поточному сезоні футболіст провів 26 матчів у складі «гірників», в яких зробив один асист, отримав чотири жовтих і одну червону картки.

Transfermarkt оцінює українського захисника в 3,5 мільйона євро.

«Брайтон» за підсумками сезону фінішував 15-м в турнірній таблиці АПЛ, «Ньюкасл» - 10-й.

Джерело: zbirna.com