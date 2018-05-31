Два українських футболіста залишили російський «Анжі»

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Пилип Будківський

Термін оренди обох гравців підійшов до завершення

Півзахисник Олег Данченко та форвард Пилип Будківський покинули російський «Анжі».

У обох гравців завершились орендні угоди, інформує сайт клубу.

Термін оренди обох гравців підійшов до завершення, а тому гравці попрощались з російським клубом.

У складі «Анжі» Данченко забив три голи та віддав п'ять асистів у 29 матчах.

Будківський віддав одну гольову передачу в дев'яти матчах.

До слова, нещодавно наставник Шахтаря Паулу Фонсека заявив, що розраховує на Данченка.