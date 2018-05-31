Два українських футболіста залишили російський «Анжі»
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Розсилка
Пилип Будківський
Термін оренди обох гравців підійшов до завершення
Півзахисник Олег Данченко та форвард Пилип Будківський покинули російський «Анжі».
У обох гравців завершились орендні угоди, інформує сайт клубу.
Термін оренди обох гравців підійшов до завершення, а тому гравці попрощались з російським клубом.
У складі «Анжі» Данченко забив три голи та віддав п'ять асистів у 29 матчах.
Будківський віддав одну гольову передачу в дев'яти матчах.
До слова, нещодавно наставник Шахтаря Паулу Фонсека заявив, що розраховує на Данченка.