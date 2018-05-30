Дві іспанські команди зіграли підозрілий матч, на який приймались аномальні ставки з України

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Дохід від аномальних ставок міг скласти 10 млн євро.

Матч 41 туру іспанської Сегунди «Уеска» – «Хімнастік» (0:1) підозрюється у договірному характері.

За півтори години до стартового свистка 30 з 59-ти великих букмекерських контор перестали приймати ставки на матч, інформує El Confidencial.

Перед матчем коефіцієнт на перемогу лідера Сегунди «Уески», яка достроково вийшла у Прімеру, становив 1.50.

Тоді як потенційний тріумф «Хімнастіка», який досі бореться за виживання та до гри відставав від «Уески» на 29 очок, дорівнював 5,75.

По ходу матчу коефіцієнт на перемогу «Хімнастіка» різко впав (1,35). Невідомими було зроблено дуже багато ставок на нульову нічию у першому таймі та на перемогу гостей після перерви.

Підозріло аномальні ставки надходили з України. Також дуже дивували ставки з Азії.

Глава комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо Баранка, який представляє організацію Federbet, що бореться з договірними матчами, в коментарі El Confidencial підтвердив підозрілі ставки на гру «Уеска» – «Хімнастік».

За його словами, дохід від аномальних ставок міг скласти 10 млн євро.

З таких міст як Київ, Полтава, Харків, Миколаїв, Коростень та Одесса надійшло дуже багато ставок на гру, хоча раніше українці не надто цікавились Сегундою.

Ла Ліга вже відкрила справу щодо підозрілого характеру матчу, однак, за інформацією El Confidencial, джерела в організації повідомили, що поки не виявили нічого дивного у ставках на гру.

Розслідування продовжується.

Джерело: Футбол 24