Дві українки виступлять на чемпіонаті Асоціації балканських федерацій з напівмарафону
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Чоловіча легкоатлетична команда не буде представлена на змаганнях
У неділю, 16 вересня, Сараєво прийматиме чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з напівмарафону.
Згідно з критеріями відбору, команда України може складатися з двох чоловіків і двох жінок, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Виконком ФЛАУ в електронному режимі проголосував за підтримку пропозиції головної тренерської ради затвердити для участі у чемпіонаті ABAF з напівмарафону у змаганнях серед жінок двох легкоатлеток – Тетяну Вернигор і Віру Потерюк.
У чоловіків чемпіон України з напівмарафону Ігор Гелетій травмований, а володарі другого та третього місць, учасники чемпіонату Європи у Берліні на марафонській дистанції Юрій Русюк та Ігор Русс відмовилися від участі у змаганнях.
Оскільки ніхто з призерів чемпіонату України не зможе взяти участь у чемпіонаті ABAF з напівмарафону, головна тренерська рада рекомендувала затвердити для участі у чемпіонаті ABAF з напівмарафону лише жіночу команду.