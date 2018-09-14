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    Дві українки виступлять на чемпіонаті Асоціації балканських федерацій з напівмарафону

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    Дві українки виступлять на чемпіонаті Асоціації балканських федерацій з напівмарафону

    Чоловіча легкоатлетична команда не буде представлена на змаганнях

    У неділю, 16 вересня, Сараєво прийматиме чемпіонат Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з напівмарафону.

    Згідно з критеріями відбору, команда України може складатися з двох чоловіків і двох жінок, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Виконком ФЛАУ в електронному режимі проголосував за підтримку пропозиції головної тренерської ради затвердити для участі у чемпіонаті ABAF з напівмарафону у змаганнях серед жінок двох легкоатлеток – Тетяну Вернигор і Віру Потерюк.

    У чоловіків чемпіон України з напівмарафону Ігор Гелетій травмований, а володарі другого та третього місць, учасники чемпіонату Європи у Берліні на марафонській дистанції Юрій Русюк та Ігор Русс відмовилися від участі у змаганнях.

    Оскільки ніхто з призерів чемпіонату України не зможе взяти участь у чемпіонаті ABAF з напівмарафону, головна тренерська рада рекомендувала затвердити для участі у чемпіонаті ABAF з напівмарафону лише жіночу команду.

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