Двоє українських боксерів Беляк і Шевадзуцький перемогли на турнірі в Угорщині
- Вчора, 22:48
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Ці українські боксери пройшли всю турнірну дистанцію без поразок
Стартові змагання у 2018 році, і відразу дві золоті нагороди престижного міжнародного турніру – «Меморіал Іствана Боскаї», який днями проходив у місті Дебрецен (Угорщина).
Такими є підсумки для українських боксерів, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.
Тріумфаторами цьогорічного розіграшу змагань стали представники Кривого Рогу: Тимур Беляк (вагова категорія 64 кг) та Ігор Шевадзуцький (вагова категорія +91 кг).
У вирішальному поєдинку змагань Тимур Беляк одноголосним рішенням суддів здолав представника Чехії Петра Новака.
А Ігор Шевадзуський переміг казаха Айболди Дауренулі також з рахунком 5:0.
Беляк у 2015 році став чвертьфіналістом чемпіонату світу з боксу.
Водночас, Шевадзуцький відомий своїми виступами за «Українських отаманів» у боксерській лізі World Series Boxing (WSB).