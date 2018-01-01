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    Двоє українських боксерів Беляк і Шевадзуцький перемогли на турнірі в Угорщині

    Ці українські боксери пройшли всю турнірну дистанцію без поразок
    Стартові змагання у 2018 році, і відразу дві золоті нагороди престижного міжнародного турніру – «Меморіал Іствана Боскаї», який днями проходив у місті Дебрецен (Угорщина). Такими є підсумки для українських боксерів, інформує офіційний сайт Федерації боксу України. Тріумфаторами цьогорічного розіграшу змагань стали представники
    • Вчора, 22:48
    • Розсилка
    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    Ці українські боксери пройшли всю турнірну дистанцію без поразок

    Стартові змагання у 2018 році, і відразу дві золоті нагороди престижного міжнародного турніру – «Меморіал Іствана Боскаї», який днями проходив у місті Дебрецен (Угорщина).

    Такими є підсумки для українських боксерів, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    Тріумфаторами цьогорічного розіграшу змагань стали представники Кривого Рогу: Тимур Беляк (вагова категорія 64 кг) та Ігор Шевадзуцький (вагова категорія +91 кг).

    У вирішальному поєдинку змагань Тимур Беляк одноголосним рішенням суддів здолав представника Чехії Петра Новака.

    А Ігор Шевадзуський переміг казаха Айболди Дауренулі також з рахунком 5:0.

    Беляк у 2015 році став чвертьфіналістом чемпіонату світу з боксу.

    Водночас, Шевадзуцький відомий своїми виступами за «Українських отаманів» у боксерській лізі World Series Boxing (WSB).

    бокс Угорщина українці
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