Двоє українських боксерів Беляк і Шевадзуцький перемогли на турнірі в Угорщині

Ці українські боксери пройшли всю турнірну дистанцію без поразок

Стартові змагання у 2018 році, і відразу дві золоті нагороди престижного міжнародного турніру – «Меморіал Іствана Боскаї», який днями проходив у місті Дебрецен (Угорщина). Такими є підсумки для українських боксерів, інформує офіційний сайт Федерації боксу України. Тріумфаторами цьогорічного розіграшу змагань стали представники