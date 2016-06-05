Двоє українських дзюдоїстів позмагаються за медалі турніру Grand Slam у Токіо

Україну на престижних змаганнях представлять Георгій Зантарая та Дмитро Канівець

З 2-го по 3-є грудня у майбутній столиці Олімпійських ігор-2020 – Токіо – буде проведений останній у 2017-му турнір календаря Міжнародної федерації дзюдо – «Grand Slam». У змаганнях буде брати участь двоє українців: чемпіон світу та Європи Георгій Зантарая (66 кг) і призер континентальної першості Дмитро Канівець (73



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Георгій Зантарая

Україну на престижних змаганнях представлять Георгій Зантарая та Дмитро Канівець

З 2-го по 3-є грудня у майбутній столиці Олімпійських ігор-2020 – Токіо – буде проведений останній у 2017-му турнір календаря Міжнародної федерації дзюдо – «Grand Slam».

У змаганнях буде брати участь двоє українців: чемпіон світу та Європи Георгій Зантарая (66 кг) і призер континентальної першості Дмитро Канівець (73 кг).

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Традиційно на ці престижні старти зберуться ведучі майстри дзюдо зі свого світу.

Зантарая – перший чемпіон світу з дзюдо в історії України (2009). Після цього на першостях світу він здобув одну срібну нагороду та три бронзові.

Окрім того, Георгій є дворазовим чемпіоном Європи (2011, 2017), а також одного разу ставав віце-чемпіоном континенту.

Дмитро Канівець поки що таких здобутків не має, але він у 2015 році здобув звання віце-чемпіона Всесвітньої Універсіади, а у 2012 був бронзовим призером командного чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Зантарая обраний членом Комісії атлетів IJF.

Додамо також, що у цьому році українські дзюдоїсти вперше за майже десять років не здобули медалі чемпіонату світу.