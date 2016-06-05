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    Двоє українських дзюдоїстів позмагаються за медалі турніру Grand Slam у Токіо

    Україну на престижних змаганнях представлять Георгій Зантарая та Дмитро Канівець
    З 2-го по 3-є грудня у майбутній столиці Олімпійських ігор-2020 – Токіо – буде проведений останній у 2017-му турнір календаря Міжнародної федерації дзюдо – «Grand Slam». У змаганнях буде брати участь двоє українців: чемпіон світу та Європи Георгій Зантарая (66 кг) і призер континентальної першості Дмитро Канівець (73
    • Сьогодні, 13:50
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    Георгій Зантарая
    Георгій Зантарая

    Україну на престижних змаганнях представлять Георгій Зантарая та Дмитро Канівець

    З 2-го по 3-є грудня у майбутній столиці Олімпійських ігор-2020 – Токіо – буде проведений останній у 2017-му турнір календаря Міжнародної федерації дзюдо – «Grand Slam».

    У змаганнях буде брати участь двоє українців: чемпіон світу та Європи Георгій Зантарая (66 кг) і призер континентальної першості Дмитро Канівець (73 кг).

    Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

    Традиційно на ці престижні старти зберуться ведучі майстри дзюдо зі свого світу.

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    Зантарая – перший чемпіон світу з дзюдо в історії України (2009). Після цього на першостях світу він здобув одну срібну нагороду та три бронзові.

    Окрім того, Георгій є дворазовим чемпіоном Європи (2011, 2017), а також одного разу ставав віце-чемпіоном континенту.

    Дмитро Канівець поки що таких здобутків не має, але він у 2015 році здобув звання віце-чемпіона Всесвітньої Універсіади, а у 2012 був бронзовим призером командного чемпіонату Європи.

    Нагадаємо, Зантарая обраний членом Комісії атлетів IJF.

    Додамо також, що у цьому році українські дзюдоїсти вперше за майже десять років не здобули медалі чемпіонату світу.

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    Георгій Зантарая дзюдо Дмитро Канівець
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