Двоє українських дзюдоїстів позмагаються за медалі турніру Grand Slam у Токіо
- Сьогодні, 13:50
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Україну на престижних змаганнях представлять Георгій Зантарая та Дмитро Канівець
З 2-го по 3-є грудня у майбутній столиці Олімпійських ігор-2020 – Токіо – буде проведений останній у 2017-му турнір календаря Міжнародної федерації дзюдо – «Grand Slam».
У змаганнях буде брати участь двоє українців: чемпіон світу та Європи Георгій Зантарая (66 кг) і призер континентальної першості Дмитро Канівець (73 кг).
Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.
Традиційно на ці престижні старти зберуться ведучі майстри дзюдо зі свого світу.
Зантарая – перший чемпіон світу з дзюдо в історії України (2009). Після цього на першостях світу він здобув одну срібну нагороду та три бронзові.
Окрім того, Георгій є дворазовим чемпіоном Європи (2011, 2017), а також одного разу ставав віце-чемпіоном континенту.
Дмитро Канівець поки що таких здобутків не має, але він у 2015 році здобув звання віце-чемпіона Всесвітньої Універсіади, а у 2012 був бронзовим призером командного чемпіонату Європи.
Нагадаємо, Зантарая обраний членом Комісії атлетів IJF.
Додамо також, що у цьому році українські дзюдоїсти вперше за майже десять років не здобули медалі чемпіонату світу.