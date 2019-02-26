Джеймс обійшов легендарного Чемберлена за кількістю тріпл-даблів у історії НБА



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Леброн Джеймс

Леброн зробив свій 79-ий тріпл-дабл

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в виїзному матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації з «Мемфіс Гріззліз» (105:110) оформив тріпл-дабл з 24 очок, 12 підбирань і 11 результативних передач.

Загальна кількість тріпл-даблів Джеймса за кар'єру досягла 79. 34-річний форвард обійшов легендарного центрового Уїлта Чемберлена і вийшов на чисте п'яте місце в історії НБА за цим показником.

Лідери за кількістю тріпл-даблів у історії НБА:

1. Оскар Робертсон - 181

2. Меджік Джонсон - 138

3. Расселл Вестбрук - 128

4. Джейсон Кідд - 107

5. Леброн Джеймс - 79.

Варто зазначити, що «Лейкерс», колишній клуб українського баскетболіста Святослава Михайлюка, займають 11-е місце в турнірній таблиці Західної конференції. Каліфорнійський клуб здобув 29 перемог і зазнав 31 поразки.

Джерело: Чемпионат.com