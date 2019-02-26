  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Джеймс обійшов легендарного Чемберлена за кількістю тріпл-даблів у історії НБА

    • Розсилка
    Леброн Джеймс - Джеймс обійшов легендарного Чемберлена за кількістю тріпл-даблів у історії НБА
    Леброн Джеймс

    Леброн зробив свій 79-ий тріпл-дабл

    Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в виїзному матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації з «Мемфіс Гріззліз» (105:110) оформив тріпл-дабл з 24 очок, 12 підбирань і 11 результативних передач.

    Загальна кількість тріпл-даблів Джеймса за кар'єру досягла 79. 34-річний форвард обійшов легендарного центрового Уїлта Чемберлена і вийшов на чисте п'яте місце в історії НБА за цим показником.

    Лідери за кількістю тріпл-даблів у історії НБА:

    1. Оскар Робертсон - 181

    2. Меджік Джонсон - 138

    3. Расселл Вестбрук - 128

    4. Джейсон Кідд - 107

    5. Леброн Джеймс - 79.

    Варто зазначити, що «Лейкерс», колишній клуб українського баскетболіста Святослава Михайлюка, займають 11-е місце в турнірній таблиці Західної конференції. Каліфорнійський клуб здобув 29 перемог і зазнав 31 поразки.

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    НБА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ