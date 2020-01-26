Джима в третьому десятку заключної гонки перед чемпіонатом світу



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Юлія Джима Фейсбук

Українська біатлоністка фінішувала 25-ю в масстарті Поклюки

Українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала 25-ю в масстарті етапу Кубка світу в словенській Поклюці.

Наша біатлоністка хибила по разу на перших трьох стрільбах з чотирьох. У підсумку вона відстала від першого місця майже на три хвилини.

Перемогла в гонці з одним хибним пострілом Ханна Оберг зі Швеції. На другому місці Ліза Віттоцці з Італії. У неї жодного промаху. На третій сходинці також з чистою стрільбою Анаїс Бескон з Франції.

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Це була заключна гонка Кубку світу перед чемпіонатом світу, який стартує 12 лютого в Антхольці.

Раніше наші Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували відповідно 28-м та 29-м у масстарті Поклюки.