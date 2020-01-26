Українці провалилися в масстарті етапу Кубка світу з біатлону



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Дмитро Підручний Фейсбук

Наші Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували наприкінці третього десятку

Українці Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували відповідно 28-м та 29-м у масстарті етапу Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці.

Підручний припустився трьох промахів, а Прима схибив чотири рази. У підсумку обидва відстали від першого місця майже на три хвилини.

Переміг у гонці француз Кентен Фійон-Майє. Він лише раз схибив на вогневому рубежі. Другим став також з одним промахом німець Бенедикт Долль. Два хибних постріли відкинули на третє місце норвежця Йоганнеса Бьо.