  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українці провалилися в масстарті етапу Кубка світу з біатлону

    • Розсилка
    Дмитро Підручний - Українці провалилися в масстарті етапу Кубка світу з біатлону
    Дмитро Підручний
    Фейсбук

    Наші Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували наприкінці третього десятку

    Українці Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували відповідно 28-м та 29-м у масстарті етапу Кубка світу з біатлону в словенській Поклюці.

    Підручний припустився трьох промахів, а Прима схибив чотири рази. У підсумку обидва відстали від першого місця майже на три хвилини.

    Переміг у гонці француз Кентен Фійон-Майє. Він лише раз схибив на вогневому рубежі. Другим став також з одним промахом німець Бенедикт Долль. Два хибних постріли відкинули на третє місце норвежця Йоганнеса Бьо.

     Читайте також: Збірна України з Хижняком перемогла на турнірі з боксу в Болгарії (відео)
    біатлон Кубок світу Артем Прима Дмитро Підручний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ